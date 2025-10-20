Wolverine, GTA VI, Resident Evil y más: Estos son los videojuegos que subirán de precio en 2026

En los últimos días se hizo oficial que un nuevo impuesto subirá de precio a los videojuegos considerados como “violentos” a partir de este 01 de enero del 2026, afectando a algunos de los títulos más esperados del próximo año como el GTA VI o Wolverine.

Este golpe a la industria de los videojuegos llega en una época donde ciertamente estos han tenido ventas menores a las de los últimos años, lo cuál podría poner en riesgo a esta industria pues se subirá el 8% el costo de estos.

¿Cuáles serán los videojuegos que subirán de precio?

Grand Theft Auto VI (GTA)

Fortnite

Resident Evil

Silent Hill

Call of Duty

Mortal Kombat

Warzone

Free Fire

PUBG Mobile

Red Dead Redemption II

The Last of Us

Este aumento de precios llegará de la mano de una nueva clasificación de videojuegos en México, mismos que de momento se han organizado así:

A: El contenido es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia.

B: Para mayores de 12 años. Con violencia ocasional y lenguaje ligeramente subido de tono.

B15: Para mayores de 15 años. Con violencia leve y en ocasiones humor vulgar.

C: Para mayores de 18 años. Con su temática en mayoría de violencia, además de contenido sexual o lenguaje explícito.

D: El contenido es sólo para mayores de edad. Pueden incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico intenso, uso continuo de tabaco o alcohol, derramamiento de sangre intenso o apuestas con moneda real.

¿Por qué subirán de precio algunos títulos de videojuegos?

Autoridades correspondientes alegaron que se tomaron estas medidas debido a que “estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violento y un nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad”.

Con este tipo de iniciativas se espera combatir problemas sociales que han aquejado en México aunque gamers aseguran redes que en realidad es todo lo contrario, pues la comunidad ha encontrado en los videojuegos un lugar de convivencia, distracciones y diversión.

