Pokémon TCG Pocket regala 72 relojes de arena y miles de Polvos Iris: así puedes conseguirlos

Si eres fan de Pokémon TCG Pocket, no te puedes perder esta oportunidad. Desde el 12 hasta el 19 de octubre, el juego celebra la “Semana Extra”, un evento que permite a los usuarios obtener 72 relojes de arena, 5000 Polvos Iris y 10 Tickets de Tienda sin gastar un solo peso. Todo forma parte de la llegada de la expansión Sobre Deluxe ex, la cual por cierto, estará disponible solo por tiempo limitado, lo que ha generado debate entre los jugadores por sus condiciones especiales.

Pokémon TCG Pocket reparte 72 relojes de arena gratis: fechas y cómo conseguirlos

Es fácil conseguirlos, lo que debes hacer es que durante estos siete días, solo tienes que iniciar sesión cada día y cumplir una serie de misiones simples para acumular recompensas:

Misiones diarias: cómo conseguir los primeros 33 relojes

El primer paso para aprovechar el evento es tan fácil como abrir el juego cada día:



Día 1: 9 relojes de arena

Día 3: 6 relojes

Día 5: 6 relojes

Día 7: 12 relojes

En total, estarías obteniendo un total de 33 relojes de arena solo por iniciar sesión, además de miles de Polvos Iris.

Desafíos extra para llegar a los 72 relojes

Para completar la colección y alcanzar los 72 relojes de arena, tendrás que participar en combates y realizar algunas acciones dentro del juego:



Participa en 1, 3, 5 y 10 combates para sumar 39 relojes

Da las gracias 5 veces a otros jugadores para obtener 10 Tickets de Tienda

Con todo esto, podrás abrir más sobres, intercambiar cartas raras y mejorar tu colección sin gastar dinero.

Aprovecha antes del 19 de octubre

Por si te lo preguntabas, sí, el evento tiene fecha de caducidad. Para ser específicos, termina el domingo 19 de octubre, así que si quieres maximizar tus premios, asegúrate de entrar cada día y cumplir los desafíos. No dejes pasar esta grandiosa oportunidad para conseguir ventajas gratis dentro del juego.

