Pokémon: Esto se sabe sobre la Serie de Campeonatos 2026

El universo Pokémon se ha posicionado como una de las franquicias más importantes del mundo del entretenimiento, pues no sólo se resumen en un programa de televisión para niños, sino de juguetes, videojuegos, tarjetas y más que sus aficionados los han incorporado como un elemento vital en su día a día, incluso, existen torneos internacionales que reúne a los fanáticos más férreos.

El Campeonato Internacional Pokémon de Latinoamérica (LAIC) es el primer torneo de las series de concursos agendados para el 2026, mismo que está compuesto por competencias del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), los videojuegos Pokémon Scarlety, Pokémon Violet, Pokémon GO y Pokémon UNITE. El evento de esta temporada se celebrará en el Pavilhão Branco del Expo Center Norte de São Paulo, Brasil del 21 al 23 de noviembre.

Los Campeonatos Internacionales no son sólo un escenario mundial en el cual demostrar que estás entre lo mejor del mundo, sino que también son una magnífica oportunidad para ganar increíbles premios. Estos eventos cuentan con más de 500 mil dólares en premios, sobres de refuerzo de JCC Pokémon, premios conmemorativos que incluyen cartas promo y tapetes, e invitaciones directas al Campeonato Mundial Pokémon. Incluso, los participantes más jóvenes, en lugar de dinero en efectivo, podrán ganar becas o tarjetas de prepago Visa.

Pokémon estrenará un juguete que irradiará nostalgia

Recientemente, la reconocida marca japonesa de juguetes Takara Tomyha anunciado el lanzamiento de lPokémon Poké Nade Monster Ball, un dispositivo portátil que promete traer una experiencia nostálgica e innovadora para los amantes de las criaturas de bolsillo como el Tamagotchi.

El nuevo dispositivo de Pokémon llegará oficialmente a las tiendas de Japón el próximo 11 de octubre del presente y, aunque por ahora su lanzamiento está limitado a ese país, ya genera expectativas a nivel global.

