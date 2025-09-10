3 juegos que la IA te recomienda si amaste Hollow Knight y Silksong

Silksong se estrenó hace una semana y logró varios récords y obtuvo el enorme cariño y reconocimiento de la crítica y los fans en sus primeras horas de vida. La verdad es que la saga de Hollow Knight ha logrado cautivar a muchos gamers y es por eso que hoy traemos 3 títulos que la IA te recomienda jugar si amaste estos dos títulos.

3 videojuegos que debes jugar si te gustó Hollow Knight y Silksong según la IA

1. Ori and the Will of the Wisps

Si lo que te gustó fue el género metroidvania y el hermoso impacto visual que deja Hollow Knight y Silksong este juego es para ti. Con un apartado artístico sublime y controles fluidos, Ori and the Will of the Wisps es tu mejor opción. En este videojuego encontrarás una historia emotiva, escenarios pintados a mano y una banda sonora que puede competir directamente con la de Hollow Knight. Ori ofrece plataformas precisas, combates ágiles y un mapa interconectado que recompensa la exploración.

Aquí te dejamos el tráiler para que lo veas por ti mismo:

2. Blasphemous II

Para quienes disfrutan del ambiente gótico y el tono sombrío de Hollow Knight, Blasphemous II es una joya imperdible que debe estar en tu colección. Este videojuego está inspirado en el arte religioso barroco español, combina combates exigentes, diseño de niveles intrincado y un estilo visual único. Sus jefes son brutales, sus secretos abundan y su historia está envuelta en simbolismo que muy seguramente te volará la mente.

Este es el tráiler de esta joya:

3. Aeterna Noctis

Este es el título menos conocido en esta nota, pero eso no quita que sea una recomendación extraordinaria por parte de la IA. Aeterna Noctis ofrece un mapa enorme lleno de zonas interconectadas, plataformas desafiantes y un sistema de progresión que te recordará de alguna forma a Hollow Knight. Destaca por su apartado visual en 2D, su combate refinado y un diseño que exige exploración y precisión. Es perfecto para quienes disfrutan perderse en mundos complejos y descubrir rutas ocultas en medio del caos.

Este es el tráiler de Aeterna Noctis:

Algo es definitivo, los títulos creados Team Cherry son sin duda unas joyas que continuarán acumulando éxitos y que pasarán a la historia de la cultura gamer.

Hasta el momento, ¿cuál es tu favorito?

