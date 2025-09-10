Hay Nintendo Direct: celebrará el aniversario 40 de Mario Bros. y podría traer grandes sorpresas

Ya no es solo un rumor, llega este mes un nuevo Nintendo Direct. Este viernes 12 de septiembre de 2025, la compañía japonesa transmitirá un Nintendo Direct especial, que comenzará a las 7:00 a.m. (hora del centro de México). Algo que emociona y llama mucho la atención es que el evento coincide con la víspera del 40.º aniversario de Super Mario Bros., lo que hace pensar que el icónico fontanero italiano será el gran protagonista en esta ocasión.

Recordemos que cuando Nintendo celebró un evento similar en el 35.º aniversario de Mario, se revelaron grandes títulos como “Super Mario 3D World: Bowser’s Fury”, “Super Mario 3D All-Stars” y “Mario Kart Live: Home Circuit”.

¿Qué podríamos ver en este Nintendo Direct?

Recordemos que Nintendo es muy discreto con los anuncios que liberará durante un Nintendo Direct. Esto significa que por lo pronto no hay nada confirmado. Sin embargo, los rumores apuntan a varias posibilidades:



Un nuevo juego de plataformas 3D de Mario para marcar el debut de Nintendo Switch 2.

para marcar el debut de Nintendo Switch 2. Posible DLC para Mario Kart World o un avance de la secuela de la película Super Mario Bros., que se estrenará en abril de 2026.

o un avance de la secuela de la película Super Mario Bros., que se estrenará en abril de 2026. Y porque la esperanza es lo último que muere, también se piensa que podrían revelar la tan esperada fecha de lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond.

Otros títulos que podrían aparecer

Al no haber nada confirmado, es probable que los anuncios vayan más allá de Mario. Podrían darse detalles sobre Profesor Layton y el Nuevo Mundo a Vapor o Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, ambos previstos para 2025. También se especula sobre otras novedades pendientes como The Duskbloods, el exclusivo de FromSoftware para Switch 2.

¿Qué crees que es lo que nos espera para este nuevo Nintendo Direct de septiembre?

