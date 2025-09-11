Super Mario Bros. cumple 40 años y te contamos 7 cosas que seguro no conocías del videojuego

Este 13 de septiembre se estarán celebrando los 40 años desde el lanzamiento de Super Mario Bros., uno de los clásicos del mundo de los videojuegos bajo el sello de Nintendo.

El primer videojuego de la saga de Super Mario Bros., fue lanzado para el Nintendo NES, y es uno de los videojuegos más vendidos de la historia. Y uniéndonos a la celebración de su aniversario, te presento un top 7 de curiosidades que tal vez no sabías de este clásico.

1. Origen real del diseño de Mario Bros.

Para el tiempo en el que se desarrollo Super Mario Bros. existían diferentes limitaciones que influyeron directamente en el diseño de uno de los personajes más famosos de los videojuegos. En diversas declaraciones Shigeru Miyamoto dio la razón de ser de diferentes elementos característicos de Mario, como es el caso de su bigote, el cual se hizo para ahorrarse los pixeles que habrían costado hacerle una boca.

También la razón por la que utiliza una gorra es porque tuvieron que ahorrarse el hecho de gastar pixeles en el diseño de su cabello. De esta forma Miyamoto creó al fontanero más famoso del mundo, viendo las dificultades como retos a superar.

2. Así llegó Mario al Reino Champiñón, una explicación que es canon

Shigeru Miyamoto confirmó que tanto Mario como Luigi habrían terminado en el Reino Champiñón después de que una de las tuberías del clásico del 83: Mario Bros., los llevara directo a este lugar, afirmando que ambos juegos están conectados.

3. Es más difícil el Mario Bros. de Europa que el de Estados Unidos o Japón

La versión de Super Mario Bros. que fue lanzada para las regiones de Europa podría considerarse como más complicada que aquellas que salieron en Japón o Estados Unidos, ¿la razón? Los goombas, plantas piraña y los bullet bills tienen un pixel extra, dándoles una posibilidad más alta de eliminarte.

4. Yoshi casi sale en Super Mario Bros.

A través de diferentes bocetos pudimos saber que Miyamoto ya estaba listo para implementar muchas cosas que llegaron en futuros juegos de Mario, tal es el caso de Yoshi, el cual iba a aparecer como una tipo montura en Super Mario Bros.

5. Mario no destruye los bloques con su cabeza

En el imaginario colectivo siempre hemos creído que Mario rompe los bloques con su cabeza, pero la realidad es otra totalmente distinta, pues si prestamos atención el fontanero alza su puño cuando salta, rompiendo así cada bloque.

6. Existen 256 niveles ocultos en Super Mario Bros.

Acceder a estos 256 niveles no es tarea sencilla, para esto es necesario tener un sistema NES y una copia de Nintendo Tennis. Cuando accedes el cartucho de Super Mario Bros tienes que jugar el primer nivel, y luego poner el cartucho de Tennis, después de eso debes iniciar un juego en él, quitar el juego y volver a poner el de Mario.

7. La verdadera edad de Mario Bros.

En un inicio Nintendo tenía planeado hacer a Mario como un hombre en su mediana edad, sin embargo, al querer atraer a más público, la compañía decidió hacerlo más joven en edad, haciendo que tuviera alrededor de unos 25 años de edad.

