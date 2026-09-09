Actualmente, en Amazon Prime Video está disponible una película que fue rechazada por la crítica y que 10 años después fue redimida como una de las mejores obras de los 90. Asimismo, en la plataforma también se puede ver el filme que fracasó en taquilla al competir contra E.T. y ahora es considerado uno de los pilares del cyberpunk.

La historia de El Club de la Pelea sigue a un hombre anónimo que padece insomnio y lleva una vida marcada por el aburrimiento hasta que conoce a Tyler Durden, un vendedor de jabón interpretado por Brad Pitt. Ambos terminan creando un espacio clandestino donde hombres se enfrentan a golpes y, con el paso del tiempo, esa actividad adquiere dimensiones mucho más peligrosas. Mientras que en Disney Plus está disponible el thriller psicológico de 1999 que se convirtió en un fenómeno en taquilla y no te puedes perder. thriller psicológico de 1999 que se convirtió en un fenómeno en taquilla y no te puedes perder.

Hoy en Prime Video: la película que fue RECHAZADA por la crítica y que 10 años después fue redimida como una de las mejores obras de los 90|IMDb

La película que fue rechazada

La llegada a los cines de El Club de la Pelea ocurrió el 15 de octubre de 1999. Desde entonces, la recepción no fue la esperada. Roger Ebert le otorgó 2 estrellas sobre 4 y cuestionó que la cinta utilizara la violencia como vehículo para desarrollar sus ideas.

El salto a clásico de culto

Durante los primeros 10 años posteriores a su estreno, El Club de la Pelea vendió más de 6 millones de copias en DVD y video, de acuerdo con los datos recopilados sobre su desempeño comercial.

El décimo aniversario marcó un momento especialmente importante para esa revaloración. En noviembre de 2009, The Daily Beast describió la cinta como una obra que había conservado un impacto particular dentro del cine de los 90 y destacó que seguía generando controversia una década después de su estreno.

En México, la presencia actual de El Club de la Pelea en plataformas de streaming como Prime Video comprueba la permanencia de un título que ya superó el cuarto de siglo.