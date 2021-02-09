Jared Leto personificará de nueva cuenta a Joker en la nueva versión de ‘La Liga de la Justicia’.

Luego de personificar a Joker en la cinta 'Escuadrón Suicida', Jared Leto regresará como el payaso criminal en la nueva versión de la cinta 'La Liga de la Justicia', que se estrenará proximamente en plataformas digitales.

A lo largo de este martes, las redes sociales han compartido las fotografías liberadas por la producción encargada de la versión dirigida y editada de la cinta de los personajes de DC Comics, estrenada en 2017.

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Zack Snyder no consideró al Joker como parte importante de la película en primera instancia, pero cuando la plataforma HBO MAX le ofreció estrenar su propia visión de la película, consideró que el villano era necesario.

Jared Leto tendrá una escena memorable

El cineasta contó que ya tenía una escena pensada con el fin de incluir al célebre villano de Ciudad Gótica, en la cual Joker hablaba con Batman donde analizaba al superhéroe “y lo que es él”.

Según el director, se trata de una secuencia de sueños, donde el hombre murciélago, interpretado por Ben Affleck, cuenta qué pasaría si la Liga de la Justicia falle en detener a los delincuentes.

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En la versión, el Joker no tiene tatuajes en la cara y su peinado característico de 'Suicide Squad', más bien aparecerá sentado en un asilo aparentemente abandonado.

La esperada cinta tiene como fecha de estreno el próximo 18 de marzo y promete nuevas escenas que darán un vuelco total a la trama.

En las imagénes filtradas, se ve que el personaje aparecerá en una nueva versión extendida de 'La liga de la Justicia' y está sosteniendo una carta de comodín con un guante de piel.

Pese a que el rostro del también cantante se veía borrosa, se podía distinguir que su cabello está más largo, a comparación de la primera vez que salió en pantalla, en 'Escuadrón suicida' (2016).