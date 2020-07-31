Revelan que existe la posibilidad de una nueva película de ‘Crepúsculo’, inspirada en ‘Midnight Sun’.

Los fanáticos de la saga Crepúsculo se han mantenido por varios años a la expectativa de nuevas noticias sobre otra película, misma que pudiera reunir a los actores principales de las entregas anteriores; sin embargo, ésta opción luce un poco difícil, pero no imposible.

Los rumores sobre un posible nuevo filme inspirado en el libro Midnight Sun, que lanzará el próximo mes de septiembre Stephenie Meyer, en el que la historia será contada desde el punto de vista de Edward Cullen, interpretado por Robert Pattinson, aumentaron en las últimas semanas.

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Desde que la escritora dio a conocer al nacimiento de esta publicación, los fans de Crepúsculo pusieron sus esperanzas en que se pudiera anunciar una película contando con las participaciones de Kristen Stewart y Robert Pattinson, quienes les dieron vida a los personajes centrales con gran éxito.

Ante esta ola de especulaciones, la directora de la primera película de la saga, Catherine Hardwicke, reveló a un programa de entretenimiento de Estados Unidos su opinión respecto a esta posibilidad.

Creo que una nueva película sería difícil, porque nos quedamos mucho más en la cabeza de Bella. De esta historia sería otra película, lo cual sería divertido y fascinante, pero de lo que piden, luce difícil, aunque no imposible

Asimismo, la cineasta estadounidense consideró que son escasas las opciones de tener de nueva cuenta juntos a Kristen Stewart y Robert Pattinson, ya que los actores se encuentran en nuevos momentos de su vida.

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Midnight Sun

Esta nueva novela aborda literalmente la misma historia del primer libro de Crepúsculo, pero ahora desde la mirada de Edward.

Según lo que se sabe al respecto, la escritora Stephenie Meyer habría escrito este libro justo después del lanzamiento de Twilight, en 2015, pero lo detuvo debido a que en ese entonces se filtraron algunas de sus páginas.

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