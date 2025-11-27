¡El final perfecto! El anime mejor valorado de 2025 ya tiene nombre y es My Hero Academia

Ya sabemos cuál es el mejor anime de 2025, esto gracias a miles de usuarios en IMDb que han decidido confirmarlo. El ganador indiscutido es My Hero Academia. Resulta que su episodio 167 alcanzó una calificación casi perfecta de 9.9 sobre 10, superando incluso a capítulos de gigantes del anime como One Piece y Solo Leveling. Y aunque las expectativas para su final eran enormes, la adaptación cumplió y sobrepasó lo que muchos fans esperaban.

El anime mejor valorado de 2025 es My Hero Academia: ¿qué pasó en su final?

Este reconocimiento no se logró por mera casualidad, pues el cierre del arco final logró unir acción, emoción y desarrollo de personajes de forma excepcional. Muchos coinciden en que este episodio se ha convertido en una clase maestra de cómo se debe cerrar una historia épica.

¿Por qué el final de My Hero Academia está arrasando?

Lo que hace especial este final es que todo lo que Horikoshi construyó en el manga durante más de 400 capítulos llega a un clímax animado con una precisión difícil de ver actualmente. Sin relleno innecesario, sin prisas y con una animación que subió de nivel temporada tras temporada. Fue así como Bones entregó un arco final que se siente a la altura del legado de Deku y compañía.

Además, la recepción del público confirma algo clave: cada episodio de esta temporada final supera el 9.0 en IMDb, un logro que muy pocas series logran en etapas tan avanzadas.

Una despedida soñada para un anime que marcó una década

En un año donde los lanzamientos fueron intensos y competitivos, Boku no Hero brilló porque entendió lo que los fans querían y se enfocó en la calidad y jamás en la cantidad, lo que resultó en un cierre emocionante, fiel y visualmente espectacular. Con más de 150 episodios animados y una comunidad global gigantesca, la serie se despide dejando claro por qué se convirtió en uno de los fenómenos más importantes del anime moderno.

¿Ya viste todos los episodios?

