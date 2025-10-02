La salud de Eiichiro Oda preocupa y el manga de ‘One Piece’ se retrasa

Estas son el tipo de noticias que ningún fan quiere escuchar: el capítulo 1162 del manga de One Piece no se publicará en la fecha programada. El motivo es la salud de su creador, Eiichiro Oda, quien vuelve a encender las alertas sobre su estado. Aunque, de momento, se dio a conocer que el retraso será solo de una semana, este hecho ha generado preocupación mundial, ya que se sabe que ha tenido ciertas complicaciones, sumado a que estamos en plena saga final del manga más exitoso de todos los tiempos.

Eiichiro Oda y la pausa en el manga de One Piece

One Piece comenzó su viaje en 1997 en la Weekly Shonen Jump. Desde entonces, Oda ha dedicado casi tres décadas a construir todo un universo lleno de aventuras, personajes entrañables y misterios aún por resolver. Sin embargo, es claro que lograr lo que el mangaka ha hecho no es tarea fácil y ese nivel de compromiso y presión creativa ha pasado factura.

Es una realidad que, en los últimos años, las pausas en el manga por temas de salud se han vuelto habituales. Eso nos recuerda a todos que detrás de la obra colosal hay una persona completamente sola que trabaja sin descanso para sus fans.

ONE PIECE by Eiichiro Oda is on a sudden break this week due to the mangaka's poor health condition.



Series will be resuming in Weekly Shonen Jump Issue #46. https://t.co/Rvx4SR6nQh pic.twitter.com/ZWLrGInQop — Shonen Jump News (@WSJ_manga) October 2, 2025

El peso de estar en la saga final

En esta ocasión Eiichiro Oda enfermó en un momento clave del manga: la saga final. Cada capítulo avanza piezas cruciales de la historia, y la expectativa global es enorme. Es por eso que muchos consideran que la enorme presión de cerrar de forma satisfactoria una obra de más de 25 años podría estar influyendo en el desgaste del autor.

Por eso, muchos de los fans han comenzado a mostrar su lado más empático con el autor que les ha dado tanto. En redes abundan los mensajes de apoyo, animando a Oda a priorizar su salud antes que la publicación semanal.

Por el momento, nadie ha reportado si su estado de salud es grave o si es algo leve, y aunque todos quieren saber lo que se viene para la historia de Luffy, todos priorizan que el genio detrás de la obra se tome un tiempo para reponerse. Esperemos que pronto haya noticias positivas al respecto.

