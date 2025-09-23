¿Benson Boone se suma al live-action de Gundam? Legendary busca conquistar Hollywood con mechas e iconos pop

Cuando un proyecto tan grande como el live action de Mobile Suit Gundam comienza, los rumores comienzan a salir por todos lados. Uno de ellos apunta a que Legendary está negociando con Benson Boone, el cantante detrás de varios de éxitos que se han vuelto virales en TikTok y Spotify, para unirse al reparto de la película. Si se confirma, este sería su primer papel en cine, una jugada que busca atraer a nuevas audiencias más allá del fandom del anime.

De los escenarios al espacio: el salto inesperado de Benson Boone

Boone no es el único nombre que hace ruido entre los fanáticos: Sydney Sweeney, una de las actrices del momento, más solicitadas de Hollywood, también estaría vinculada al proyecto. Aunque aún no se ha confirmado ni revelado qué personajes podrían interpretar, los fans ya especulan sobre que podría dar vida a Sayla Mass o a un personaje reinventado para esta nueva versión.

Un proyecto ambicioso para una franquicia legendaria

Lo que si se sabe es que el filme será dirigido y coescrito por Jim Mickle (Sweet Tooth), quien tomó las riendas tras la salida de Jordan Vogt-Roberts. Mickle también producirá bajo su sello Nightshade, lo que ha devuelto fuerza al proyecto. Legendary ha revelado a los fans que busca respetar la esencia de la saga creada por Yoshiyuki Tomino en 1979, un pilar del género mecha que revolucionó el entretenimiento y generó una industria de juguetes, videojuegos y modelos coleccionables como nunca antes se había visto.

La historia clásica de Gundam se sitúa en la Universal Century, donde la humanidad coloniza el espacio y libra una guerra entre la Federación de la Tierra y el Principado de Zeon. El RX-78-2 Gundam y su joven piloto Amuro Ray se convierten en símbolos de esperanza y cambio en medio del caos bélico.

Mientras esperamos que alguno de estos nombres sea confirmado, solo queda preguntarnos si incluir a Boone sería un acierto o un completo desastre. ¿Tú qué opinas?

