Este es el anime con la pelea más larga de todos los tiempos: ¡duró 20 episodios! (No es One Piece)

Es bien sabido por los fanáticos del anime que, con frecuencia, la forma en la que funciona la narrativa permite extender batallas, torneos, partidos de fútbol y muchas cosas durante varios capítulos. ¿Sabías que existe un anime que tiene el récord con la batalla más larga de la historia? No, esta no le pertenece a One Piece, le pertenece a Dragon Ball Z, la obra maestra de Akira Toriyama.

¿Cuál es el anime con la pelea más larga de la historia?

Así es, el récord le pertenece al legendario duelo entre Goku y Freezer en Namek que se prolongó durante 18 episodios. Un verdadero maratón de acción que mantuvo a millones de fans pegados a la pantalla capítulo tras capítulo.

La pelea que definió una generación

De acuerdo con ScreenRant, la batalla comenzó en el episodio 87 y se extendió hasta el 105. Aunque no todos los minutos fueron combate puro, la confrontación estuvo presente a lo largo de cada capítulo, convirtiéndose en un evento inolvidable para quienes crecieron viendo Dragon Ball Z.

¿Cuánto duró realmente el combate?

Si eliminaramos las pausas narrativas y dejáramos únicamente el material de acción, la pelea entre Goku y Freezer suma más de cuatro horas continuas de enfrentamiento. Algo muy curioso es que dentro de la historia, Freezer le asegura a Goku que el planeta Namek hará explosión en cinco minutos, lo que convierte a este duelo en uno de los más memorables y paradójicos de la animación japonesa.

El impacto en la cultura del anime

La verdad es que el éxito y el cariño que tiene el público por esta batalla va mucho más allá de su duración, pues la pelea entre Goku y Freezer marcó un antes y un después en los shōnen. Generó frases icónicas, transformaciones legendarias y la primera aparición del Super Saiyajin, un momento que redefinió por completo el género. Hasta la fecha, ningún otro anime ha logrado superar oficialmente este récord, aunque la enorme popularidad que poco a poco va ganando la animación japonesa, hace que cada día sea aún más posible que otro anime logre batir el récord.

