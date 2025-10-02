¡Confirmada la segunda temporada de Hikaru ga Shinda Natsu!

El anime El verano en que Hikaru murió (o The Summer Hikaru Died, en inglés) adapta el manga de Mokumokuren.

La trama se centra en Yoshiki Tsujinaka y su mejor amigo Hikaru Indo, quienes crecieron juntos en un pueblo rural. Un día, Hikaru desaparece en las montañas y reaparece días después, pero algo ha cambiado: aunque conserva su apariencia, voz y recuerdos, Yoshiki empieza a sospechar que algo sobrenatural tomó su lugar.

Lo que sigue es un lento (y aterrador) descenso al misterio, el duelo, la identidad y la relación entre ambos ante lo desconocido.

Llega la segunda temporada

Apenas un día después del episodio final de la primera temporada se hizo oficial que Hikaru ga Shinda Natsu tendrá temporada 2. Asimismo, ya se liberó un teaser visual ominoso que retoma justo después del final: Yoshiki y “Hikaru” caminan por la playa, y cuando un misterio se asoma… pantalla en negro.

El anime será producido por CygamesPictures, dirigido por Ryōhei Takeshita, quien también está a cargo del guion. La primera temporada constó de 12 episodios, y aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno para la segunda, la expectación está por todo lo alto.

Un ángulo poderoso para esta nueva entrega será profundizar en qué hay detrás del “algo” que sustituyó a Hikaru: ¿cuál es su origen? ¿qué intención tiene? ¿Y hasta dónde llevará su vínculo con Yoshiki antes de que todo colapse?

Con esta confirmación, los fans del anime de horror-psicológico tienen muchas razones para celebrar (y temblar). La segunda temporada promete revelar oscuros secretos y tensiones emocionales que permanecen latentes tras el primer final.

