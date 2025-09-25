¿Cuándo se estrena la película de Chainsaw Man en México?

El 2025 ha resultado ser un estupendo para ser fanático del anime. Primero llegó a México la exitosa película de Demon Slayer y ahora ya pueden marcar la fecha de otro estreno en sus calendarios. Sony Pictures confirmó que Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc se estrenará en México el próximo 30 de octubre de 2025. La cinta traerá de vuelta al carismático, pero trágico Denji, en una historia que mezcla romance, acción brutal y giros inesperados.

La historia detrás de la película de Chainsaw Man Reze Arc

Conocido también como el “Arco del demonio bomba”, este capítulo se sitúa después de los sucesos ocurridos en la primera temporada. Todo comienza cuando Denji conoce a Reze, una joven que aparenta tener una personalidad alegre y muy tierna. Lo que en un inicio parece ser un romance juvenil pronto se transforma en un enfrentamiento bastante desgarrador, lleno de acción sangrienta y revelaciones que pondrán a prueba al protagonista.

Este arco es considerado uno de los más intensos del manga de Tatsuki Fujimoto, ya que combina el lado más humano de Denji con el brutal recordatorio de que su vida ha quedado para siempre ligada a los demonios.

Producción y equipo creativo

La película está dirigida por Tatsuya Yoshihara, quien ya trabajó en episodios clave de la serie y en Black Clover. El guion corrió a cargo de Kazutaka Sugiyama y Hiroshi Seko, garantizando de esta forma la fidelidad al manga y un ritmo cinematográfico pensado para la pantalla grande.

Chainsaw Man: un fenómeno global

Desde su publicación en 2018, el manga de Fujimoto y su adaptación al anime se convirtieron en fenómenos internacionales. Y es que su estilo visual, narrativa oscura y personajes memorables capturan de inmediato la atención del espectador. La llegada de Reze Arc en formato de película refuerza la apuesta que está comenzando a hacer la industria por llevar grandes sagas de anime al cine con estrenos que se realizan a nivel mundial.

También te puede interesar: En su cumpleaños, te compartimos los siete datos que no todos los fans de Rosalía conocen previo a la llegada de su nuevo disco: