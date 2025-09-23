¡Departamento de Seguridad de Estados Unidos usa el opening de Pokémon y los usuarios están furiosos!

¡Piden a Nintendo que los demande! Una nueva polémica se ha apoderado de las redes sociales, específicamente de X, pues resulta que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos publicó un video donde utilizaron el famoso y querido opening de Pokémon para musicalizar un video donde se muestran imágenes de las redadas antimigrantes en territorio estadounidense.

Este video ha sido bastante criticado en redes sociales, el posteo está lleno de comentarios en donde la gente etiqueta a Nintendo casi para exigirles que intervengan y demanden por el uso indebido de la canción de Pokémon. "¿En qué momento comenzamos a vivir en South Park?”, “The Boys se queda corto con esto”, son solo algunas de las críticas que se pueden leer en X.

La publicación del Departamento de Seguridad inicia con la épica música de Pokémon, la cual ha traspasado fronteras, sin embargo lo que destaca más es la letra de la canción:

Tengo que ser siempre el mejor

Mejor que nadie más

Atraparlos mi prueba es

Entrenarlos, mi ideal

Yo viajaré de aquí a allá

Buscando hasta el fin

Oh, Pokémon, yo entenderé

Tu poder interior

Pokémon

Tengo que atraparlos (solos tú y yo)

Nuestro destino así es

Pokemón

Gran amigo es

En un mundo por salvar

Pokémon

Tengo que atraparlos (mi amor es real)

Nuestro valor vencerá

Te enseñaré y tú también

Pokémon

Atraparlos ya (atraparlos ya)

Autoridades de EE.UU. están usando el opening de Pokémon para promocionar sus actividades contra la inmigración.



Comparaban a personas con Pokémon.



¿Dónde están los abogados de NINTENDO? 🤔pic.twitter.com/xjN6frPwsl — Animetrends (@AnimetrendsLA) September 23, 2025

¿Por qué se pide a Nintendo que intervenga o que lance algún comunicado? Nintendo y Pokémon Co. suelen ser dos compañías que están muy al pendiente de que no se violen los derechos autor o propiedad intelectual, llegando incluso a intervenir en casos donde gente común y corriente suele usar las imágenes de las que Nintendo son propiedad.

Hasta el momento ninguna de las dos grandes marcas se han pronunciado respecto a esta grave y fuerte polémica, y muchos usuarios dicen que tal vez no haya ninguna intervención, sin embargo solo falta esperar a ver cómo se desenvuelve este hecho y para notar en qué terminan las cosas y si habrán repercusiones o no.

