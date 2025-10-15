¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de One Piece y de qué tratará el episodio 1146?

¡Ya es oficial! El episodio 1146 del anime de One Piece se estrenará el 19 de octubre de 2025 en las diferentes plataformas de streaming especializadas en la animación japonesa. Se ha revelado que este nuevo capítulo marcará el punto más alto del arco de Egghead, una de las sagas más impactantes de la historia reciente.

El episodio 1146 de One Piece ya tiene fecha de estreno

Los fans ya estaban algo impacientes por continuar con la historia luego del retraso de dos semanas, causado por el descanso médico que tuvo que tomar el creador Eiichiro Oda. Pero la buena noticia es que la espera valdrá la pena: el avance oficial ya anticipa un enfrentamiento espectacular entre los Cinco Ancianos, Luffy en su Gear 5, y Vegapunk, el científico más buscado del mundo. Si no has visto el tráiler, te lo dejamos a continuación:

ONEPIECE ANIME EPISODE 1146 OFFICIAL PREVIEW pic.twitter.com/BePmf97fL4 — Pew (@pewpiece) October 12, 2025

¿De qué tratará el nuevo capítulo de One Piece?

El episodio 1146 continuará con el asalto de la Marina a la isla de Egghead, que se ha convertido en un campo de batalla entre tecnología avanzada, poderes sobrenaturales y conspiraciones del Gobierno Mundial.

Luffy, en su forma más poderosa, intentará proteger a Vegapunk y a sus nakamas mientras el caos se desata a su alrededor. Sin embargo, el enemigo parece imparable, y el capítulo promete una de las batallas más visualmente impresionantes del anime hasta la fecha.

Lo más importante es que, además, este episodio marcará la transición hacia el arco de Elbaph, la mítica isla de los gigantes, que será clave para los próximos capítulos y el desenlace final de la obra.

Elbaph: el próximo gran destino de los Sombrero de Paja

El adelanto mostrado al final del episodio anterior ya dejó ver una primera imagen animada de Elbaph, hogar de los gigantes y uno de los lugares más esperados por los fans desde hace más de una década. Con el arco de Egghead acercándose a su clímax, todo apunta a que la tripulación de los Sombrero de Paja está a punto de vivir un nuevo punto de inflexión en su aventura hacia el One Piece.

¿Están listos nakamas?

