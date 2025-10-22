La IA ya hizo una imagen de Gohan en la vida real; ¿cómo se ve el hijo de Gokú?

En semanas recientes y dentro del auge de la utilización de la Inteligencia Artificial, los fanáticos de Dragon Ball se han enfocado en hacer imágenes de la vida real de sus personajes favoritos. Por eso hoy tocó el turno de Gohan y el resultado es particular. Los usuarios de redes ya dejaron su opinión del resultado de la IA.

¿Cómo luce Gohan en la vida real, según la IA?

Como sucede con todos los personajes, algunos lo odian y otros lo aman, pero claramente Gohan es uno de los ejes rectores en las distintas sagas de Dragon Ball, por eso no se podía perder la oportunidad de verle como si fuera un chico de la vida real. Y esta fue la ayuda la IA en esa misión.

La situación con Gohan es que realmente es un niño con ascendencia alienígena en la sangre, pero no es como otros personajes que son extraterrestres totalmente. Por ello, la IA no mostró algo demasiado caricaturizado, sino más realista, por lo que lejos de su traje como el del anime… luce como un niño en la vida real.

Crédito: Imagen publicada en una nota de TyC Sports.

¿Qué dice la gente acerca de lo que la IA mostró de Gohan?

Como ya se comentó, este tipo de prácticas donde se le pide a la Inteligencia Artificial acercamientos artísticos, ya se volvió muy común. En redes sociales hay diversos ejercicios de este y otros personajes de Dragon Ball, sin embargo esta es una proyección totalmente realista. Por ello, muchos dicen que no les convence del todo, pues pierde la esencia del personaje.

En ese sentido, muchos aseguran que es mejor simplemente disfrutar de lo fantástico del anime o el manga, pues la IA no va a dejar satisfechos a todos. Algunos quisieran respetar la esencia animada de los personajes y otros prefieren observar una transformación completa de lo que sería tenerles en la vida real.