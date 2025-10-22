Así se vería Nezuko de ‘Demon Slayer’ si estuviera en la vida real, según la IA

Aunque uno no vea o sea seguidor de los animes, de seguro has escuchado sobre ‘Demon Slayer’, una serie animada que ha logrado obtener gran relevancia en los últimos años, por lo que muchos jóvenes han decidido hacer los cosplays de cada uno de sus personajes.

De todos sus personajes se destaca Nezuko, quien es la hermana de Tanjiro, convirtiéndose en personajes elementales dentro de toda la historia. Ahora imagina que ellos existieran en la vida real, pues ahora es posible con la IA. Te mostraremos cuál sería su aspecto.

¿Cómo se vería Nezuko en la vida real?

Nezuko Kamado es la hermana menor de Tanjiro Kamado, quienes fueron los sobrevivientes al ataque de un demonio a su hogar, donde su familia murió. Aunque ella se transformó en demonio, era capaz de mantener su esencia humana. Los hermanos hicieron un largo viaje para encontrar ayuda a su hermana para que nuevamente regrese a la normalidad, trayecto en el que se encontraron con nuevos amigos y enemigos.

Con la IA hemos decidido poder descubrir el aspecto del reconocido personaje de ‘Demon Slayer’, si existiera en la realidad. ChatGPT nos muestra a una pequeña joven de ojos rosas, cabello oscuro y largo, en su boca siempre vemos esa pieza de bambú que la caracteriza. Pero su rostro se transforma al hacer su transición a demonio.

Otras características que resalta la IA de ChatGPT, es su vestimenta, quien porta su faja color verde con rojo, su kimono café y sus prendas rosas, mantendrá al igual que en la serie, siendo una fiel representación que tendría si viviera en la realidad.

¿Cuántas temporadas hay de Demon Slayer?

Demon Slayer, tiene hasta el momento 4 temporadas, pero debido a su gran éxito se han logrado hacer películas, filmes que varios de sus seguidores han visto para poder continuar de cerca toda la historia. En septiembre se estrenó la entrega de Infinity Castle, hay que esperar a que llegue a apps de streaming.

Gran parte de los capítulos, puedes verlas por las plataformas de Netflix o de Crunchyroll. También es posible verla por Amazon, pero se necesita hacer la conexión con Crunchyroll para ver su contenido. Si todavía no las has visto, aprovecha el momento para verlas en sus plataformas, siguiendo de cerca la historia de Nezuko y Tanjiro.