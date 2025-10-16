Dónde ver la temporada 3 de One Punch Man: fechas y todos los detalles del regreso de Saitama

Después de una larga espera, los fanáticos del anime finalmente pueden celebrar la llegada de la temporada 3 de One Punch Man. El anime, basado en el manga ilustrado por Yusuke Murata, esta nueva entrega vuelve a combinar acción, humor y crítica al género de superhéroes. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre la llegada de una de las series más queridas del anime moderno.

One Punch Man: El regreso del héroe más fuerte del mundo

La historia continúa el épico Arco de la Asociación de Monstruos, donde los héroes de la Asociación deben enfrentarse a una amenaza sin precedentes. Mientras tanto, Saitama, el invencible protagonista capaz de derrotar a cualquier enemigo con un solo golpe, se ve envuelto en una guerra total que pondrá a prueba incluso su aburrimiento existencial.

¿De qué trata la temporada 3 de One Punch Man?

Finalmente, veremos de nuevo a nuestro héroe en la tercera temporada, la cual se centra en la batalla contra la Asociación de Monstruos, un ejército liderado por el temible Rey de los Monstruos. También podremos disfrutar un poco de la historia de Garou, conocido como el Cazador de Héroes, quien desafía el sistema y busca convertirse en el ser más poderoso del mundo.

Prepárate para disfrutar de cómo personajes tan poderosos como Genos, Bang y Fubuki libran enfrentamientos intensos que exploran los límites del heroísmo, mientras Saitama sigue robándose la atención por su inigualable fuerza y su irónica indiferencia que cautivo a los fans desde el primer episodio.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos?

La temporada 3 sigue el tradicional formato de emisión semanal que normalmente siguen todos los anime, con nuevos capítulos cada domingo desde su estreno el 12 de octubre de 2025. En México lo podrás disfrutar a las 8:00 am en cualquiera de las plataformas especializadas en animación japonesa.

¿Estás listo para vivir esta aventura heroica junto a Saitama?

