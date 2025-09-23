Sakamoto Days y lo que se sabe de su película live action

¡Es oficial! Sakamoto Days tendrá un live action, según lo revelado en la última edición de revista japonesa Shonen Jump. Los fans del anime de Yuto Suzuki podrán ver la película en los cines del país asiático durante la Golden Week de 2026, la cual se llevará a acabo del 29 de abril al 6 de mayo.

Hasta el momento no se tiene información relacionada sobre quienes formarán parte del cast, sin embargo, se tiene previsto que se den más detalles en las próximas horas, es decir, este miércoles 23 de septiembre. Únicamente se ha revelado un póster que muestra una ilustración de Taro Sakamoto.

La serie original de manga Sakamoto Days se ha publicado en la revista antes mencionada desde el 21 de noviembre de 2020, y en Japón se han publicado 23 tomos recopilatorios. La adaptación al anime, dirigida por Masaki Watanabe y producida por TMS Entertainment, se estrenó en enero de 2025 y está disponible en streaming a través de Netflix.

¿De qué trata Sakamoto Days, el anime que estrenará live action en 2026?

Taro Sakamoto es un exasesino a sueldo altamente eficiente que, en el pasado, fue una de las figuras más temidas del mundo criminal, pero tras años de vida al límite, decide retirarse y vivir una vida más tranquila.

Ante esto, el protagonista se mudó a un pequeño pueblo, se casa con una mujer que también es parte del mundo del crimen, llamada Rika, y se convierte en dueño de una tienda de conveniencia.

Pese a s su intento de dejar atrás su oscuro pasado, Sakamoto no puede escapar de sus enemigos. Su habilidad para pelear sigue intacta, y lo que parecía ser una vida pacífica se ve interrumpida constantemente por antiguos conocidos y nuevas amenazas.