Demon Slayer: Castillo Infinito – Fecha de estreno, plataformas y récords de taquilla

La película Demon Slayer: Castillo Infinito – Parte 1, el fenómeno de anime del momento, llegó a México hace una semana y los fans están muy emocionados con la extraordinaria cinta que acaban de disfrutar en las diferentes salas de cine de nuestro país. Es por esa misma emoción por lo que ahora miles de fans se preguntan a partir de cuándo y dónde podrán disfrutar de esta película en la comodidad de sus hogares.

¿A qué plataforma de streaming llegará Demon Slayer: Castillo Infinito?

Aunque aún no hay confirmación oficial, todo apunta a que Crunchyroll será la plataforma que reciba Castillo Infinito, tal y como ha ocurrido con los arcos anteriores. Sin embargo, algo es seguro: esta no estará disponible mientras se mantenga en exhibición en las salas de cines, por lo que probablemente debemos esperar algunos meses después de su estreno en salas. De hecho, cabe mencionar que si quieres ponerte al día con las cinco temporadas previas de Demon Slayer están disponibles en esta misma plataforma, la cual vas a poder disfrutar en japonés y con simulcasts más rápidos.

¿Habrá secuela de Castillo Infinito?

Sí, esto es definitivo. El arco del Castillo Infinito en el manga original es extenso, y los rumores apuntan a que al menos llegaran dos películas más para completar esta épica historia. No hay fecha confirmada para ninguna de estas entregas, pero el éxito en taquilla deja claro que la franquicia es un rotundo éxito y debe continuar.

Récords de taquilla en Japón

Desde su estreno el 18 de julio en Japón, Castillo Infinito logró recaudar la impresionante cantidad de 1,650 millones de yenes (11.1 millones de dólares) en su primer día, rompiendo récords históricos. En su primer fin de semana alcanzó 7,310 millones de yenes (49.4 millones de dólares). Con estos números solo le bastaron 8 días para superar los 10,000 millones de yenes (71 millones de dólares), convirtiéndose así en una de las películas de anime más taquilleras y un fuerte contendiente para superar a Mugen Train.

