Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récord histórico de Pokémon en taquilla

¡Tanjiro lo hizo de nuevo! Así es, la película “Demon Slayer: Castillo Infinito” nuevamente rompió un récord histórico este fin de semana al convertirse en el mayor estreno de un anime en el cine estadounidense, alcanzando un impresionante debut de 70 millones de dólares en Estados Unidos y sumando 132.1 millones a nivel internacional, para un total global de 177.8 mdd. Con esta cantidad acumulada, la cinta de Ufotable destrona a Pokémon The First Movie, que en 1999 había logrado un debut de 31 millones.

Demon Slayer hace historia en taquilla

Este logro posiciona a Demon Slayer, una vez más, como un fenómeno global que sigue rompiendo barreras culturales y comerciales, consolidando como una de las franquicias más poderosas del anime moderno.

“Demon Slayer: Castillo Infinito”: Un fenómeno que desafía las expectativas

El analista Paul Dergarabedian de Comscore destacó la “imprevisibilidad de la taquilla” ante el éxito del filme. Si bien, es impresionante la cantidad de dinero que lleva la película, hay algo que sorprende a todos aún más y es el entusiasmo de los fans, que llenaron salas en 50 mercados distintos, superando incluso a películas de Hollywood como El Conjuro 4.

La cinta continúa las aventuras de Tanjiro Kamado, quien busca derrotar a Muzan Kibutsuji para salvar a su hermana Nezuko. Con estas últimas películas, se busca dar un cierre digno a la saga que ha cautivado a millones desde 2016. La animación está a cargo de Ufotable y la verdad es que esta obra es un verdadero deleite, pues sus coreografías de batalla hipnotizan a la audiencia, elevando el estándar visual del anime en el cine.

Pokémon: un legado que marcó época

También hay que reconocer que, aunque Demon Slayer rompe este récord, el legado de “Pokémon The First Movie” permanece intacto como un fenómeno cultural que impulsó la expansión global de los “monstruos de bolsillo” más allá de lo que pudieron imaginar. En 2024, The Pokémon Company también continúa creciendo, pues reportó ingresos por 12 mil millones de dólares, confirmando que su reinado comercial sigue vivo.

También te puede interesar: The Studio: de qué trata y dónde ver la multipremiada serie de Seth Rogen