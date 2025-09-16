Video | Mariachis irrumpen en sala equivocada y cantan ‘Yo soy tu amigo fiel’ al final de Demon Slayer: Castillo Infinito

El estreno de Demon Slayer: Castillo Infinito sigue dando de qué hablar, pero en definitiva esta es una que nadie, pero en serio nadie, veía venir. En esta ocasión la cinta no batió récord, y es que este fenómeno mundial ya superó los 70 millones de dólares en taquilla estadounidense durante su primer fin de semana. Pero, en esta ocasión venimos a hablar de un grupo de mariachis que robó protagonismo cuando apareció al final de una proyección… en la sala equivocada.

El error viral que unió a Demon Slayer y Toy Story

No, no es broma, y se pone mejor porque, según videos que circulan en redes sociales, los músicos llegaron para cantar “Yo soy tu amigo fiel” —tema icónico de Toy Story — sin embargo, hubo una pequeña confusión y lo hicieron al finalizar una función de Demon Slayer en lugar del reestreno por el 30 aniversario de la cinta de Pixar.

Confusión y diversión entre los fans

Los asistentes, que acababan de presenciar el intenso final de Demon Slayer, tardaron en reaccionar en medio de la confusión, no obstante, después de algunos segundos, estallaron en risas y algunos cantaron junto a los mariachis. Muchos en redes sociales aprovecharon para bromear por lo sucedido con referencias a la película de anime como: “Rengoku les envió serenata desde el más allá” para aliviar las lágrimas provocadas por el desenlace de la película.

Aunque no está muy claro si fue un error genuino o una broma planeada, el momento ya se ha viralizado en TikTok y X, con miles de comentarios celebrando el inesperado momento. A continuación te dejamos uno de los videos para que experimentes el extraño momento.

Demon Slayer rompe récords en taquilla

El incidente coincide con el récord histórico de Demon Slayer: Castillo Infinito, que logró el mayor estreno para una película internacional en Estados Unidos. La cinta, basada en el popular manga de Koyoharu Gotouge, confirma que la animación japonesa tiene el suficiente poder para competir con las grandes franquicias de Hollywood.

