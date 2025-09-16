One Piece es superado en ventas por este exitoso manga

Sin dudas uno de los mangas más famosos es One Piece, quien a lo largo del tiempo ganó mucha popularidad. Sin embargo, su reinado parece haber acabado ya que hay un exitoso manga que lo ha superado.

One Piece es la obra de Eiichirô Oda que se ha coronado como lo más vendido de todos los tiempos. Sus adaptaciones también fueron muy bien recibidas y sobre todo el live-action de Netflix que se ganó el cariño de los fanáticos.

La trama del manga nos cuenta sobre un Monkey D. Luffy, un joven que decide hacerse a la mar en busca del legendario tesoro One Piece y convertirse en el nuevo Rey de los Piratas. Sin embargo, de pequeño comió una Fruta del Diablo, un fruto de gran valor que otorga poderosas habilidades a aquel que la ingiera, pero a un alto precio, que es que son débiles ante el agua marina y no pueden nadar.

¿Qué manga ha destronado en ventas a One Piece?

El manga que ha llegado a desplazar a One Piece, es Jujutsu Kaisen ya que sus ventas comenzaron a subir. Las ventas de sus dos últimos números, sumado a sus ejemplares atrasados, han aumentado considerablemente.

Tan solo en mayo de 2025, Jujutsu Kaisen registró 3.325.000 de ventas, superando los poco más de 3 millones de ejemplares que ha vendido One Piece. Ante esto es que en lo que queda del año, las ventas pueden subir mucho más.

¿De qué trata Jujutsu Kaisen?

Jujutsu Kaise, trata de un mundo de fantasía en el que hay todo tipo de batallas espectaculares. El conflicto central es el que pone a hechiceros o chamanes contra maldiciones, una especie de espíritus corrompidos que se mantienen en el mundo de los vivos aterrorizando y cobrándose la vida de humanos.

Allí conocemos a Yuji Itadori, un adolescente completamente normal hasta que un día devora uno de los dedos de Sukuna, conocido como el rey de las maldiciones. Como consecuencia Sukuna ‘despierta’ en su interior, y hace que la vida de Itadori cambie por completo.

Gojo purposely turns off infinity so Yuji can hug him ❤️ pic.twitter.com/eXxmHsVELh — Jujutsu Kaisen (@JJKcontents) September 10, 2025

Así es que deberá entrenar como hechicero y ayudar a encontrar todos los dedos restantes que quedan de esta maldición para evitar que otras maldiciones los utilicen con tal de aumentar su poder, pero sobre todo para prevenir que Sukuna acabe reviviendo en el mundo de los vivos.

