Maggie tiene un coeficiente intelectual de 167, mientras que el de Lisa es de 159, pero no se sabe qué tan cierto sea pues Lisa ayudó su hermanita a resolver las pruebas.

En un capítulo especial de Halloween se dijo que Maggie no era hija de Homero, sino del extraterrestre Kang tras dispararle un rayo de inseminación a Marge.

No hay fotografías de Maggie en la casa.

“Maggie habla... Nadie escucha, Maggie no hablará de nuevo”.

Pero no fue la única, pues en el episodio “Friends and Family” incluso se queja de que nadie la escucha.

Sin embargo, después se cambió el precio y aún no se sabe el por qué.

FOTOS | Cosas que seguramente no sabías de Maggie Simpson.

A sus tan solo 2 años, la más pequeña de la familia Simpson tiene tantos secretos y hasta más sorprendentes que el resto de los integrantes.

Margaret Abigail Simpson, es la hija menor de Homero y Marge Simpson, que con tan solo 2 añitos de edad ha hecho tantas cosas alocadas como el resto de los integrantes de su familia.

Maggie no es famosa por ser un personaje de muchas palabras, pero sí por tener inimaginables habilidades y una inteligencia que incluso se dice, supera la de su hermana Lisa.

A lo largo de la serie hemos visto a Maggie como una pequeñita que no suelta por nada del mundo su chupón, pero esta bebé esconde varios secretos que aquí te vamos a revelar.

Maggie nació el 19 de agosto de 1985 y aunque siempre la vemos como si tuviera 2 años en realidad ya tiene 35, además lleva su nombre en honor a la hermana menor de Matt Groening, creador de Los Simpson.

En el intro de las primeras temporadas de la serie, cuando Maggie pasa por la caja registradora, esta marca 847.63 dólares debido a que en 1989 ese era el precio estimado que se gastaba para criar a un bebé en un mes, sin embargo en la temporada 20 este precio cambió a 486.52 dólares, cambio que hasta ahora es un misterio.

Aunque Maggie no habla mucho, sí se le ha escuchado decir algunas palabras, entre ellas “Papi”, la cual fue su primera palabra y la dijo durante el episodio “La primera de Maggie”. Otras de las palabras que se le escuchan son “Secuela” en la película, “Perfectirijillo” en el capítulo “Hogar, dulce hogarcirijillo” y en el episodio “Friends and Family” se le escucha quejarse de su familia: “Maggie habla... Nadie escucha, Maggie no hablará de nuevo”.

Por otro lado, todo indica que Maggie es la hija favorita de Homero, pues a pesar de que este olvida su nombre y hasta su existencia en varias ocasiones, no hay duda de que entre ellos hay un vínculo muy especial que no tiene con ninguno de sus otros hijos.

