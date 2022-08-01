VIDEO: Sale a la luz la teoría más impactante de Ratatouille.

La película es una de las más populares que ha dado la animación en los últimos años y su popularidad a la fecha sigue vigente. Y como tal, y como una expresión de cómo pasa el tiempo, se van desarrollando distintos puntos de vista como por ejemplo este video donde sale a la luz la teoría más impactante de Ratatouille.

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Luis Velody, creador de contenido muy popular en las redes sociales, acostumbra a realizar estas acciones y sus seguidores se muestran agradecidos como interesados ante las suposiciones que desarrolla. Asique sin más preámbulos, vamos a lo que nos convoca.

¿Cuál es la teoría impactante sobre Ratatouille? Supuestamente Gusteau murió por una mala crítica, pero hay una teoría que afirma que tenía a una rata como chef.



Según Velody cuando un abogado agarra un cabello que estaba en el sombrero que solía usar Gusteau el mismo no era del cocinero sino de un roedor (aunque se abstiene de decir cuál sería). Ahora bien, algo que tiene mucho sentido en su punto de vista es que su emblema era “cualquiera puede cocinar”, algo que se complementa con el hecho de que tenía muchas ratas que lo acompañaban en su tarea.



En definitiva, el creador de contenido afirma que Gusteau no falleció a causa de una mala crítica sino por depresión ya que se dio cuenta que no podía reemplazar a su fiel ayudante como también había perdido a su compañía de todos los días.

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Para sustentar aún más su punto, al final Luis Velody sostiene que debajo del gorro que siempre usaba el chef solía tener una rata, algo que tiene su dosis de sentido común desde la forma en que se ve el sombrero con el que Gusteau cultivó su imagen en la película.