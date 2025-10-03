deportes
Nota

3 futbolistas que apuntan al mundial con México tras brillar en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La pelea por un lugar en la lista final de Javier Aguirre cada día está más intensa, ahora hay tres jugadores que buscan un boleto para el Mundial 2026.

3 futbolistas que apuntan al mundial con México tras brillar en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Instagram:ramonjuarez91/jrangulo19/hormiga_glez
Luis Madrid - Marktube
Mundial México 2026
Estamos llegando a la mitad del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , donde hemos tenido la oportunidad de ver grandes juegos en cada una de las jornadas, al tiempo algunos jugadores jóvenes han sido la gran revelación para sus equipos, por lo que también son candidatos para poder sumarse a la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.

Dentro de los nombres que han tomado más fuerza por las actuaciones que han tenido en sus equipos, se encuentran ‘La Hormiga’ González de Chivas, Jesús Angulo de Toluca y Ramón Juárez de América, quienes buscan un lugar en la lista final de Javier Aguirre.

¿Estados Unidos está listo para albergar el Mundial 2026? | Summer Show

¿Cuál es el panorama que tienen estos jugadores?

El joven jugador de Chivas ha brillado en el medio campo de Guadalajara, aunque apenas tiene 21 años, ya es un referente para su equipo y para la afición rojiblanca, tiene un buen ritmo de juego y gran capacidad para desequilibrar. Ahora, todo parece indicar que Armando ‘La Hormiga’ González puede ser uno de los elementos que Aguirre va a probar en las próximas convocatorias para los juegos amistosos.

Por su parte, Jesús ‘Canelo’ Angulo ha retomado su nivel desde su llegada a Toluca, donde se ha convertido en una de las figuras, ya que tiene la experiencia necesaria y habilidad para generar jugadas de gol. Sin duda, su estilo de juego puede sumar mucho a la Selección Mexicana. Sin embargo, no es el preferido del técnico, pues en su posición tiene otros elementos como Gilberto Mora, Carlos Rodríguez y Marcel Ruiz.

Finalmente, tenemos a Ramón Juárez quien se desempeña como defensa en el América, donde tiene una fuerte competencia para ser titular, aunque cada oportunidad que tiene la ha aprovechado de la mejor forma. Sus buenas actuaciones lo han colocado en la última convocatoria de Javier Aguirre para los juegos amistosos de la Selección Mexicana de octubre.

Lo mejor del Mundial México 2026
