Clash Royale: estos son los motivos por los que se puso de moda otra vez

Cuando parecía que Clash Royale se perdería como uno de esos clásicos que gobernaron el mundo durante un tiempo y luego desaparecería de manera contundente, en el cierre de año se concretó el milagro navideño para esta franquicia. Ante eso, es interesante observar el por qué de una vuelta que se volvió muy entretenida para los antiguos y nuevos jugadores de las batallas reales.

¿Por qué Clash Royale resurgió de entre las cenizas?

Claramente este juego cautivó al mundo durante una época anterior y hoy de manera bastante sorprendente, se colocó de nueva cuenta en el gusto de los jugadores y estas son algunas propuestas del por qué esto sucedió así.

Actualizaciones de relevancia

Justamente cuando en su primera etapa fue abandonado, se criticó que no existían actualizaciones realmente interesantes. Hoy ya hay nuevas cartas, una prácticamente interminable evolución de las mismas (no hay tope) y nuevos modos de juego que no permiten que la jugabilidad se estanque.

Oportunidades de mejora total

Otro de los problemas que se dieron en su determinado momento indicaban que las cartas se volvieron totalmente dependientes de las mejores que existían sobre todo de los paquetes de paga. Ante eso, muchos no podían ascender de la manera ideal gracias al juego en sí, si no a lo que podías pagar.

Publicidad y promoción de influencers

Instalados totalmente en la era de los creadores de contenido, evidentemente muchos de ellos de manera orgánica y pagada, comenzaron a indicar que Clash Royale estaba de vuelta en el juego. Lo cual, de cierta manera causó curiosidad e interés en general de parte de los siempre curiosos usuarios de la red.

Nostalgia y nuevos jugadores

Y es que ante la noticia de que el juego que cautivó al mundo había vuelto con mejores incluidas, los viejos jugadores decidieron darle la oportunidad. Ante eso, se recordó un pasado no tan lejano lleno de diversión. Mientras que muchos otros no sabían de qué se trataba y ante la publicidad orgánica y promocionada, buscaron este espacio de divertimento que cautivó a viejos y nuevos jugadores en las semanas recientes.