¿El mejor del 2026? Esto dicen las críticas sobre James Bond 007: First Light

Han pasado algunos días desde que se estrenó de forma oficial el videojuego de James Bond llamado 007: First Light, mismo que generó mucha inquietud desde que se supo que saldría este año y que, en consecuencia, ya ha dejado sus primeras críticas de parte de los expertos.

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Fue a finales del mes pasado cuando el videojuego de James Bond se estrenó a lo largo del mundo a través de la PlayStation 5, la consola más importante de la actualidad en el mundo gamer. Ahora bien, ¿cuáles son las primeras impresiones que ha dejado 007: First Light?

¿Qué dicen los usuarios sobre James Bond 007: First Light?

Muchos expertos coinciden en que, hasta ahora, 007: First Light se ha convertido en uno de los mejores videojuegos del año gracias a la trama que entrega, así como a la forma en cómo el espectáculo, la aventura y el dinamismo aparecen en prácticamente todos los momentos del mismo.

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The reviews are in and from all of us here at IO Interactive, thank you!



We are blown away by all the support and hope you enjoy our take on the re-imagined origins of James Bond.#007FirstLight #EarnTheNumber pic.twitter.com/5KEJHV23Xv — 007 First Light (@007GameIOI) May 28, 2026

Bajo este contexto, expertos señalan que la aventura que recuerda a James Bond ha superado por completo las expectativas que se tenían de este gracias al toque de acción que entrega, mismo que refleja de forma clara la clase de personaje que este ha sido en la pantalla grande.

Del mismo modo, distintos usuarios han aprovechado sus redes sociales para señalar que el apartado técnico del 007: First Light es por demás espectacular, por lo que, además de ser disfrutado por los fanáticos de James Bond, también sacará una sonrisa entre quienes no saben quién es este personaje.

¿Cuánto cuesta el videojuego 007: First Light?

A pesar de haber salido hace apenas unos días, vale decir que James Bond 007: First Light cuenta con un precio promedio de 1,099 pesos mexicanos; sin embargo, la versión estándar aumenta su costo a 1,699 pesos, cantidad que podría disminuir con el paso de los meses.