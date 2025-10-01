deportes
Fue campeón del mundo y ahora podría participar en 2026 con otra selección: buscará hacer historia

El exjugador que fue campeón del mundo buscará hacer historia al dirigir a una selección que disputará por primera vez el máximo torneo de futbol

Fue campeón del mundo y ahora podría participar en 2026 con otra selección: buscará hacer historia
@fabiocannavarofficial
Fue campeón del mundo y ahora podría participar en 2026 con otra selección: buscará hacer historia
José Alejandro
Mundial México 2026
Fabio Cannavaro fue campeón del mundo con Italia en 2006 y hoy podría participar en la justa internacional del próximo año con la Selección de Uzbekistán, con la cual buscará hacer historia al ser el primer Mundial que dispute el país asiático . El ahora entrenador es uno de los prospectos para dirigir a la nación, e incluso ya iniciaron conversaciones.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes europeos, confirmó en sus redes sociales que el excapitán de la Selección de Italia está en el radar de la nación asiática, a fin de que sea quien los comande en el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, prueba de ello, los trabajos de remodelación de la fachada del Estadio Banorte (antes Azteca) que iniciaron este fin de semana .

Campeón del mundo
@fabiocannavaroofficial
Fabio Cannavaro fue contactado por la Selección de Uzbekistán para que los dirija en el Mundial 2026

La Federación de Futbol de Uzbekistán contactó oficialmente con Fabio Cannavaro como nuevo entrenador. Continúan las conversaciones con el técnico italiano y ex Balón de Oro”, compartió el periodista en su cuenta de X.

La trayectoria de Fabio Cannavaro como entrenador tras ser campeón del mundo

Fabio Cannavaro se desempeñó como defensa central y jugó en varios equipos importantes, como lo fueron Milan, Napoli, Juventus, Inter de Milán y Real Madrid. El italiano tocó la gloria en 2006, cuando ganó el Mundial de Alemania con su selección y obtuvo el Balón de Oro de ese año.

Cannavaro inició su carrera en los banquillos en 2013, cuando fue asistente en el Al-Ahli, aunque no pasó mucho tiempo para que asumiera el cargo de entrenador, pues un año después tomó al GZ Evergrande. El exjugador ha dirigido a varios equipos en ligas que en México son consideradas como exóticas, los cuales son:

  1. Al-Ahli – Arabia Saudita
  2. GZ Evergrande – China
  3. TJ Quanjian – China
  4. Selección de China (interinato)
  5. Benevento –Italia
  6. Udinese - Italia
  7. Dinamo Zagreb – Croacia

Cabe mencionar que Fabio Cannavaro se encuentran sin equipo desde abril de este año, pues su último club fue Dinamo Zagreb, en el que solo estuvo poco más de 4 meses.

Curiosidades del deporte
José Alejandro

