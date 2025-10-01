Fue campeón del mundo y ahora podría participar en 2026 con otra selección: buscará hacer historia

Fabio Cannavaro fue campeón del mundo con Italia en 2006 y hoy podría participar en la justa internacional del próximo año con la Selección de Uzbekistán, con la cual buscará hacer historia al ser el primer Mundial que dispute el país asiático . El ahora entrenador es uno de los prospectos para dirigir a la nación, e incluso ya iniciaron conversaciones.

El periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes europeos, confirmó en sus redes sociales que el excapitán de la Selección de Italia está en el radar de la nación asiática, a fin de que sea quien los comande en el Mundial 2026 que está a la vuelta de la esquina, prueba de ello, los trabajos de remodelación de la fachada del Estadio Banorte (antes Azteca) que iniciaron este fin de semana .

Fabio Cannavaro fue contactado por la Selección de Uzbekistán para que los dirija en el Mundial 2026

“La Federación de Futbol de Uzbekistán contactó oficialmente con Fabio Cannavaro como nuevo entrenador. Continúan las conversaciones con el técnico italiano y ex Balón de Oro”, compartió el periodista en su cuenta de X.

La trayectoria de Fabio Cannavaro como entrenador tras ser campeón del mundo

Fabio Cannavaro se desempeñó como defensa central y jugó en varios equipos importantes, como lo fueron Milan, Napoli, Juventus, Inter de Milán y Real Madrid. El italiano tocó la gloria en 2006, cuando ganó el Mundial de Alemania con su selección y obtuvo el Balón de Oro de ese año.

Cannavaro inició su carrera en los banquillos en 2013, cuando fue asistente en el Al-Ahli, aunque no pasó mucho tiempo para que asumiera el cargo de entrenador, pues un año después tomó al GZ Evergrande. El exjugador ha dirigido a varios equipos en ligas que en México son consideradas como exóticas, los cuales son:



Al-Ahli – Arabia Saudita GZ Evergrande – China TJ Quanjian – China Selección de China (interinato) Benevento –Italia Udinese - Italia Dinamo Zagreb – Croacia

Cabe mencionar que Fabio Cannavaro se encuentran sin equipo desde abril de este año, pues su último club fue Dinamo Zagreb, en el que solo estuvo poco más de 4 meses.