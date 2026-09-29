Fue uno de los mejores entrenadores del Mundial 2026 y hoy anuncia su retiro del futbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó grandes historias y a un nuevo campeón, como lo fue España al ganar su segunda justa internacional en la historia. Pero hay otras que se quedarán en el recuerdo de los aficionados, ya que fue la última vez que Lionel Messi portó la playera de Argentina. El mismo camino seguirá uno de los mejores entrenadores de la justa, quien hoy anuncia su retiro del futbol.

Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Paraguay, anunció en conferencia de prensa que el equipo sudamericano será el último de su carrera, ya que pondrá punto final a su carrera después de la Copa Mundial de la FIFA 2030™, justa que se disputará en 6 países, pero en España se jugará la Gran Final.

Gustavo Alfaro anunció en conferencia de prensa que el equipo Paraguay será el último de su carrera.|Selección Paraguaya de Futbol

"Este va a ser mi último trabajo y yo elegí Paraguay, por todo lo que viví y todo lo que me dio", mencionó Alfaro durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

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¿Cómo les fue a Alfaro y a Paraguay en el Mundial 2026?

Paraguay tuvo una actuación destacada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección dirigida por Gustavo comenzó con una derrota de 4-1 ante Estados Unidos, pero reaccionó con un triunfo 1-0 sobre Turquía y un empate 0-0 frente a Australia, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

En dieciseisavos de final, Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania en penales, después de empatar 1-1 durante los 120 minutos. Su participación terminó en octavos de final, cuando perdió 0-1 contra Francia por un penal convertido por Kylian Mbappé al minuto 69.

La trayectoria de Alfaro como entrenador

Gustavo Alfaro inició su carrera como entrenador en 1992, después de retirarse como futbolista en Atlético de Rafaela. Dirigió a más de una decena de clubes argentinos, entre ellos Quilmes, Arsenal, Huracán, Gimnasia y Boca Juniors.

Con Arsenal conquistó el Torneo Clausura 2012, la Copa Argentina 2013 y la Supercopa Argentina 2012. En 2020 asumió como seleccionador de Ecuador y consiguió clasificarlo al Mundial de Catar 2022. Tras dirigir a Costa Rica, tomó el mando de Paraguay en 2024 y logró llevar a la Albirroja al Mundial 2026, después de 16 años de ausencia.