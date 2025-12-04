deportes
Berterame vs Hormiga; así va la carrera por ser el tercer delantero de la Selección Mexicana

Germán Berterame y la Hormiga González han tenido un 2025 bastante regular. ¿Quién de los dos es favorito para ser el tercer delantero de la Selección Mexicana?

german-berterame-gonzalez-delantero-seleccion-mexicana.jpg
Instagram: Germán Berterame / Hormiga González
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
La lucha por el tercer puesto en la zona delantera de la Selección Mexicana con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 está más viva que nunca, sobre todo, por los números que tanto Germán Berterame como la Hormiga González han tenido durante este año a nivel nacional.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Germán Berterame es un jugador argentino naturalizado mexicano que ha sido de lo mejor en la temporada actual de Rayados de Monterrey. La Hormiga González, por su parte, sorprendió a propios y extraños luego de ser uno de los campeones de goleo de la temporada regular en la Liga BBVA MX.

Berterame, ¿favorito sobre González para ser el tercer delantero de la Selección?

Si bien esta pregunta es un tanto subjetiva y deriva de los gustos del Vasco Aguirre y su cuerpo técnico, la realidad es que, en estos momentos, Germán Berterame parecería tener cierta ventaja sobre Armando González por algunos puntos estratégicos y técnicos.

En las últimas cinco Liguillas, Berterame es el hombre con más goles producidos en el futbol mexicano (junto a Henry Martín) con 11 participaciones, una de las cuales se dio el duelo pasado ante Toluca en el que, con su gol, Rayados se fue con ventaja en las semifinales al derrotar a su rival por 1-0 en la ida.

Otro punto a destacar, que es del agrado de Javier Aguirre, es que Berterame puede jugar como centro delantero y pegado a las bandas, lo cual le da esa plurifuncionalidad que la Hormiga González no tiene. Finalmente, los últimos llamados del nacido en Argentina a la Selección harían entender que está luchando con todo por tal de estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué necesita Armando González para ir al Mundial con la Selección Mexicana?

No todo está perdido para Armando González ; de hecho, podría decirse que la lucha está pareja con Berterame. Si la Hormiga logra tener un torneo igual o superior al pasado con Chivas (en donde metió 12 goles), seguramente será un elemento bastante interesante en la convocatoria del Tricolor si es que se termina colando a la misma.

México en el Mundial 2026
Mundial 2026
Alan Chávez - Marktube

