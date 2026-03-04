ÚLTIMA HORA: Estrella actual del Manchester United es condenado a 15 meses de prisión

Harry Maguire, defensor del Manchester United, fue condenado a 15 meses de prisión suspendida por un tribunal griego tras un incidente ocurrido en la isla de Mykonos en el 2020. La sentencia se deriva de acusaciones de agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno, cargos de los que finalmente fue hallado culpable, según informó el medio Sky Sports.

Real Madrid 1-2 Barcelona | RESUMEN Y GOLES | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

¿Cómo fue el incidente de Harry Maguire en Mykonos?

Maguire se encontraba de vacaciones junto a su familia cuando se produjo una pelea en las afueras de un bar. El altercado escaló rápidamente y terminó con la intervención de la policía local. Durante el proceso judicial, se alegó que el jugador habría agredido a agentes, intentado evitar su arresto y ofrecido dinero para no ser detenido.

El futbolista, sin embargo, negó en todo momento su implicación en los hechos y sostuvo que actuó en defensa de su hermana, quien habría sido atacada durante el incidente. Pese a su versión, el tribunal griego dictó la condena suspendida.

TE PUEDE INTERESAR:



La noticia ha generado un fuerte impacto en Inglaterra y en el entorno del Manchester United. Maguire, capitán del club en ese momento, se convirtió en el centro de la atención mediática y enfrentó críticas sobre su conducta fuera del campo.

El Manchester United respaldó públicamente a su jugador, mientras que Maguire apeló la decisión judicial con el objetivo de limpiar su nombre. El proceso de apelación, sin embargo, se prolongó y mantuvo el caso en la agenda mediática durante meses.

¿Qué es la condena de prisión suspendida?

En Grecia, una condena de prisión suspendida significa que el tribunal dicta una pena de cárcel, pero esta no se ejecuta de inmediato. En lugar de ingresar a prisión, el condenado queda en libertad bajo ciertas condiciones, siempre y cuando no cometa nuevos delitos durante el período fijado por la sentencia.

En términos prácticos: