Grande de la Premier League ya tiene en su lista verde a Obed Vargas: todo lo que se sabe

Obed Vargas está en la órbita del Chelsea, uno de los equipos más grandes de la Premier League. El mediocampista sigue dando de qué hablar después de su participación en el Mundial Sub-20, donde fue visoriado por clubes europeos . El jugador del Seattle Sounders termina contrato en diciembre de este año, por lo que se abre una puerta para llegar al conjunto histórico.

El mediocampista está en a lista verde de los blues como un posible candidato, e incluso ya preguntó por él por medio de su agente, a fin de conocer su tema contractual, según informó el medio inglés The Telegraph. El nacido en Alaska, quien le mandó un mensaje a Javier Aguirre tras la eliminación de México , podría cumplir su sueño próximamente.

Obed Vargas está en la lista de posibles candidatos del Chelsea

La esperanza de Obed Vargas para llegar a un grande de la Premier League

Obed Vargas tiene un as bajo la manga para poder llegar al Chelsea u a otro de los equipos de Europa que están interesados en él, pues no ha renovado su contrato con el Seattle Sounders, el cual se vence en diciembre de este año.

El futbolista de 20 años podría cumplir su sueño de jugar en el viejo continente, pues de no renovar en los próximos meses, tendrá la posibilidad de negociar con cualquier equipo de manera libre, sin ataduras a ningún club, por lo que su agente solo trataría el tema salarial.

🚨🔵 CHELSEA OWNERS TARGET OBED VARGAS!



➖ According to the Telegraph, BlueCo — owners of Chelsea and Strasbourg are among the clubs interested in the Seattle Sounders & Mexican midfielder



➖ According to César Luis Merlo, Vargas will definitely head to Europe in December, with… pic.twitter.com/Y1kngFC0JO — Rave Green TV (@RaveGreenTV) October 13, 2025

Los mexicanos que están actualmente en la Premier League

La Premier League cuenta actualmente con 3 futbolistas mexicanos, en espera de que Obed Vargas llegue al Chelsea y sea el cuarto azteca en la que es considerada la mejor liga del mundo. Raúl Jiménez es el estandarte, pues es el que más ha brillado, desde su paso con los Wolves hasta ahora con el Fulham, pero en la lista hay otros 2 un poco menos conocidos.

