El campeón tambalea: Se encienden las alarmas en el Liverpool

El actual campeón de la Premier League, el conjunto del Liverpool, atraviesa una inesperada crisis futbolística que ha encendido las alarmas en Anfield. Cuatro derrotas consecutivas han desnudado las carencias del equipo dirigido por el neerlandés Arne Slot, que ha pasado de liderar la tabla de la liga inglesa a caer al tercer puesto con 15 puntos, por debajo del Manchester City (16) y el Arsenal (19).

Lass derrotas iniciaron con un inesperado 2-1 ante Crystal Palace, seguido por una derrota 1-0 frente al Galatasaray en la Champions League, para después vivir otro revés ante Chelsea por 2-1, y este domingo caer en casa en el clásico inglés ante el Manchester United (2-1) que terminó por arrebatarles el liderato. Más allá de los resultados, el rendimiento colectivo ha sido preocupante, con errores defensivos, poca generación ofensiva y una evidente falta de reacción en momentos importantes.

¿Cuánto invirtió el Liverpool en refuerzos para esta temporada?

La plantilla, que fue reforzada con más de 482 millones de euros en fichajes para esta temporada, no ha logrado consolidarse. Jugadores como Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Curtis Jones han sido señalados por su bajo nivel, mientras que las nuevas incorporaciones aún no logran adaptarse al ritmo del equipo.

El estratega Arne Slot, quien asumió el cargo tras la salida de Jürgen Klopp, comienza a sentir la presión. Aunque el club ha respaldado su proyecto, la exigencia de resultados inmediatos en Liverpool es alta, y la afición ya muestra signos de inconformidad. Las redes sociales han mostrado cada vez más el descontento, y algunos exjugadores han cuestionado duramente el desempeño del equipo, señalando incluso que “Salah no podría golpear una puerta” en referencia a su falta de contundencia.

¿Cuáles son los próximos partidos del Liverpool?

Con ocho jornadas disputadas, Liverpool aún tiene margen para reaccionar. El próximo fin de semana enfrentará al Brenford en la liga inglesa, pero antes viajará a Alemania para enfrentar al Eintracht Frankfurt en la jornada 3 de la Champions League.

La crisis es real, pero también lo es el talento del plantel. Slot deberá ajustar su esquema, recuperar la confianza de sus figuras y encontrar soluciones si quiere evitar que esta mala racha se convierta en una caída prolongada.

