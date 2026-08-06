Llevó a su Selección a la Semifinal del Mundial 2026 y ahora llegaría a Arabia Saudita

Han pasado varios días desde que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin. Una de las selecciones que sufrió un cambio rotundo en la estructura deportiva de su plantilla fue Francia, conjunto que llegó a las Semifinales en la justa veraniega. Resulta que Didier Deschamps dejó su cargo como entrenador luego de un período extenso de éxitos y títulos, siendo el Mundial de Rusia 2018 el gran objetivo cumplido.

En Qatar 2022, la Selección Francesa volvió a disputar una final del mundo, pero le tocó caer contra Argentina. Ya en esta edición del 2026, los europeos alcanzaron las Semifinales, pero fueron derrotados por España, el futuro campeón del mundo. Con el fin de su participación en el Mundial, Deschamps dejó su cargo para que Zinedine Zidane tome el rumbo de ahora en más y su futuro podría estar en Arabia Saudita.

Deschamps podría dirigir a un equipo de Arabia Saudita tras el Mundial

Didier Deschamps se encuentra libre después de cerrar su etapa de 14 años al frente de la Selección de Francia tras la Copa del Mundo. Su futuro todavía no está definido y Arabia Saudita aparece como uno de los destinos que más interés ha mostrado por contratarlo.

|Reuters

De acuerdo con RMC Sport, Al-Ahli mantuvo conversaciones con el entrenador francés en las últimas horas para intentar convencerlo de tomar las riendas del equipo. Sin embargo, las negociaciones no habrían avanzado y actualmente la posibilidad parece haberse enfriado.

TE PUEDE INTERESAR:



El interés saudí por Deschamps no es nuevo. Desde 2025 diferentes clubes de la Saudi Pro League han sondeado su situación, incluido Al-Ittihad. El propio entrenador reconoció en su momento haber recibido contactos desde este país y aseguró que no cerraba las puertas a ninguna posibilidad para continuar su carrera.

Zinedine Zidane tomó el timón de Francia de cara al Mundial 2030

Zidane comenzó oficialmente una nueva etapa al frente de la Selección de Francia. La Federación Francesa de Futbol (FFF) confirmó al exentrenador del Real Madrid como reemplazante de Deschamps y su contrato comenzó el 1 de agosto de 2026.

Zinedine Zidane|Getty Images

El campeón del mundo firmó por cuatro años, por lo que será el encargado de comandar a Les Bleus en el camino hacia la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. Su primer desafío será la UEFA Nations League 2026-27, con su debut programado para el 25 de septiembre frente a Turquía.

Zidane llevaba cinco años sin dirigir desde su salida del Real Madrid en 2021. Durante su presentación reconoció que rechazó diferentes propuestas durante ese periodo porque su gran objetivo era hacerse cargo de Francia. La FFF lo convirtió en el 18º seleccionador de la historia del combinado francés.