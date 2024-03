Alineaciones confirmadas Manchester City vs Arsenal | Premier League fecha 30

Este domingo 31 de marzo del 2024, el conjunto del Manchester City se verá las caras ante el Arsenal para disputar la fecha 30 de la Premier League. El encuentro será en el Estadio Etihad en punto de las 9:30 am tiempo del centro de México.

Es un partido clave en la lucha por el campeonato pues ambos equipos se encuentran peleando por los primeros lugares. El conjunto del City llega de empatar 1-1 ante el Liverpool, otro de los equipos que se encuentra peleando por el campeonato. En sus últimos cuatro encuentros, registra tres victorias y un empate con seis goles a favor y habiendo recibido dos tantos.

Los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran en el tercer lugar con 63 puntos conseguidos, arriba de ellos está Liverpool con 64 puntos y Arsenal con 64 puntos.

This goal from @KevinDeBruyne against Arsenal at the Etihad last season! 😮‍💨🪄 pic.twitter.com/ikOnPb19GK

— Manchester City (@ManCity) March 30, 2024