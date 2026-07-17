Meccha Chameleon, el videojuego creado en dos meses que supera las 15 millones de copias vendidas

El mundo de los videojuegos ha tenido una evolución realmente significativa en los últimos años y, de hecho, los más exitosos suelen traer consigo una producción que conlleva años o incluso décadas detrás, un hecho que contrasta totalmente con lo que ocurre con Meccha Chameleon.

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Meccha Chameleon no es más que un videojuego que se creo en apenas dos meses; es decir, en 60 días. A pesar de ello, su trama, su jugabilidad y lo divertido que ha resultado lo coloca como un auténtico éxito en cuanto a nivel de ventas se refiere. ¿Quieres conocer más al respecto?

¿Qué es y cómo se juega el Meccha Chameleon?

Meccha Chameleon no es más que una versión digital de un escondite. Aquí, los jugadores tienen la oportunidad de camuflarse en un entorno específico a través de distintas herramientas, lo anterior mientras otra serie de jugadores intentan encontrarlos en un periodo de tiempo establecido.

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Ranking the Best MECCHA CHAMELEON Moments pic.twitter.com/fbgcvYNlGk — Pietro Baudin (@pietrobaudin) July 1, 2026

A pesar de que suena realmente sencillo, en esencia el Meccha Chameleon, un juego creado por dos personas en un lapso de dos meses, ha sido un auténtico éxito a nivel ventas, y lo anterior podría ser precisamente por ser sencillo para jugar en relación a otras alternativas que existen en el mercado.

Su propuesta es sencilla, su costo (5 euros) realmente factible y un título que ha comenzado a llamar la atención a nivel internacional, la realidad es que su impulso se ha visto reflejado, principalmente, a través de la difusión de distintos creadores de contenido, los cuales han ayudado a su éxito.

¿Cuántos millones de ventas ha vendido Meccha Chameleon?

A pesar de no tener una campaña de publicidad tradicional, en un lapso de 30 días desde su lanzamiento en Steam el Meccha Chameleon logró vender alrededor de 15 millones de copias, lo cual habla de un estimado de 80 a 90 millones de euros, lo que sugiere uno de los casos más llamativos del mercado anual.