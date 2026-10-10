Quién es Santiago Cisneros, mexicano destacado como uno de los mejores Sub-17 del mundo, según expertos

El prestigioso diario The Guardian publicó un editorial llamado Next Generation 2026 el cual reúne a los 60 futbolistas nacidos en el año 2009 más destacados de todo el mundo. Entre todos los elementos aparece Santiago Cisneros, el único jugador mexicano de la lista y que proyectan un talento generacional en él. Sin embargo, pocos conocen su historia.

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¿Quién es Santiago Cisneros y dónde juega?

Alberto Santiago Cisneros Andrade nació el 11 de agosto de 2009 en Tijuana, Baja California. El atacante tiene 17 años y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. Sin embargo, hasta el momento ha representado a México en sus selecciones juveniles.

A los 13 años se trasladó a León para continuar su formación en las fuerzas básicas de La Fiera. Pasó por distintas categorías y actualmente suma minutos con la Sub-21, donde compite con jugadores mayores que él. Pese a su crecimiento, todavía no ha debutado con el primer equipo en la Liga BBVA MX.

¿Por qué fue elegido por The Guardian?

El diario británico destacó su creatividad y precisión para generar peligro en campo rival. Cisneros puede participar en la construcción del ataque y encontrar espacios para superar defensas cerradas mediante pases con ambos perfiles.

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Otro de sus recursos es el recorte hacia el centro para buscar el disparo de larga distancia. Además, la publicación resaltó su evolución táctica con la Selección Mexicana Sub-17, donde tuvo participación durante las eliminatorias mundialistas. Estas características lo colocaron entre los talentos a seguir de la generación nacida en 2009.

Los números de Santiago Cisneros con León y México

Con corte al 10 de octubre, Cisneros acumula ocho partidos, 470 minutos y un gol con la Sub-21 del León en el Apertura 2026. También disputó 60 minutos en un encuentro con la Sub-19 del conjunto esmeralda.

Su recorrido con México comenzó en noviembre de 2024 con la Sub-16, categoría en la que se le registraban siete encuentros y dos goles. En febrero de 2026 inició su participación con la Sub-17, donde el mismo corte reportaba cuatro partidos, tres anotaciones y dos asistencias.

Entre sus actuaciones recientes aparece el gol con el que cerró la victoria de México por 3-0 sobre China en la Vertex Cup. Selecciones Nacionales Menores compartió el video de la anotación el pasado 4 de octubre, mostrando una nueva intervención ofensiva del canterano de La Fiera.