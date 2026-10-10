Quién es Santiago Cisneros, mexicano destacado como uno de los mejores Sub-17 del mundo, según expertos
Un nuevo talento mexicano comienza a despertar el interés del mundo con sus actuaciones tanto en su equipo como en la Selección Nacional
El prestigioso diario The Guardian publicó un editorial llamado Next Generation 2026 el cual reúne a los 60 futbolistas nacidos en el año 2009 más destacados de todo el mundo. Entre todos los elementos aparece Santiago Cisneros, el único jugador mexicano de la lista y que proyectan un talento generacional en él. Sin embargo, pocos conocen su historia.
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¿Quién es Santiago Cisneros y dónde juega?
Alberto Santiago Cisneros Andrade nació el 11 de agosto de 2009 en Tijuana, Baja California. El atacante tiene 17 años y cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. Sin embargo, hasta el momento ha representado a México en sus selecciones juveniles.
A los 13 años se trasladó a León para continuar su formación en las fuerzas básicas de La Fiera. Pasó por distintas categorías y actualmente suma minutos con la Sub-21, donde compite con jugadores mayores que él. Pese a su crecimiento, todavía no ha debutado con el primer equipo en la Liga BBVA MX.
¿Por qué fue elegido por The Guardian?
El diario británico destacó su creatividad y precisión para generar peligro en campo rival. Cisneros puede participar en la construcción del ataque y encontrar espacios para superar defensas cerradas mediante pases con ambos perfiles.
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Otro de sus recursos es el recorte hacia el centro para buscar el disparo de larga distancia. Además, la publicación resaltó su evolución táctica con la Selección Mexicana Sub-17, donde tuvo participación durante las eliminatorias mundialistas. Estas características lo colocaron entre los talentos a seguir de la generación nacida en 2009.
Los números de Santiago Cisneros con León y México
Con corte al 10 de octubre, Cisneros acumula ocho partidos, 470 minutos y un gol con la Sub-21 del León en el Apertura 2026. También disputó 60 minutos en un encuentro con la Sub-19 del conjunto esmeralda.
Su recorrido con México comenzó en noviembre de 2024 con la Sub-16, categoría en la que se le registraban siete encuentros y dos goles. En febrero de 2026 inició su participación con la Sub-17, donde el mismo corte reportaba cuatro partidos, tres anotaciones y dos asistencias.
Entre sus actuaciones recientes aparece el gol con el que cerró la victoria de México por 3-0 sobre China en la Vertex Cup. Selecciones Nacionales Menores compartió el video de la anotación el pasado 4 de octubre, mostrando una nueva intervención ofensiva del canterano de La Fiera.