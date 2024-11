Jugador uruguayo paga caro sus palabras: siete partidos de sanción por racismo

El futbolista uruguayo Rodrigo Bentancur, jugador del Tottenham Hotspur, ha sido suspendido siete partidos y multado con 100.000 libras por realizar un comentario considerado racista sobre su compañero de equipo, Heung-min Son.

En una entrevista concedida en el verano, el periodista le pidió a Bentancur que le pasara una camiseta de su compañero coreano, a lo que el futbolista respondió: “¿Sonny?”.

El entrevistador replicó "¿O cualquier otro campeón?” y el uruguayo respondió “O cualquier primo de Sonny, todos se parecen mucho”.

Estas palabras fueron consideradas por la Federación Inglesa de Futbol (FA) como una clara violación de sus normas, al incluir una referencia a la nacionalidad, raza o etnia de otra persona.

La FA actúa con firmeza sobre la discriminación en el futbol

La FA ha dejado claro que no tolerará ningún tipo de discriminación en el futbol. En los últimos años, la federación ha impuesto sanciones a otros jugadores por comentarios similares, como Edinson Cavani y Bernardo Silva. Sin embargo, en el caso de Bentancur, la sanción ha sido la más severa hasta el momento.

Bentancur pidió disculpas en su momento por la controversia que generó la situación y que fue criticado por organizaciones contra el racismo en Inglaterra como “Kick it Out”.

“Me gustaría escribir a todos los aficionados sobre la entrevista en la que hablé de Son. He hablado con él y, lógicamente, dada nuestra amistad, entiende que fue un desafortunado malentendido. Todo ha sido aclarado y solucionado con mi amigo. Si alguien se sintió ofendido por mis palabras me gustaría dar mis más sinceras disculpas, pero también me gustaría decir que nunca me he referido a nadie más, solo a Son y por esa razón nunca he tenido la intención de ofender a nadie, directa o indirectamente”, dijo el jugador en sus redes sociales.

El propio Son confirmó que habló con Bentancur y que este sabe que “cometió un error” y se disculpó por ello. “No pretendía decir nada ofensivo de forma intencionada. Somos hermanos y nada ha cambiado”, añadió el surcoreano.

Sin embargo, la FA ha determinado que sus acciones fueron lo suficientemente graves como para merecer una sanción ejemplar.

El debate sobre el racismo en el futbol

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el problema del racismo en el futbol. A pesar de los esfuerzos de las instituciones y de los jugadores para erradicar este tipo de conductas, los incidentes racistas siguen ocurriendo con demasiada frecuencia.

Es importante destacar que, aunque Bentancur haya asegurado que no tenía intención de ofender, el impacto de sus palabras fue negativo y contribuyó a perpetuar estereotipos racistas.