¿Cuáles son los Pokémon menos usados en la historia de los videojuegos y por qué?

Además de ser uno de los animes más importantes en la historia de la televisión, la realidad es que Pokémon también se ha convertido en un infaltable dentro de los videojuegos, sobre todo, por la increíble cantidad de personajes que ha mostrado en cada uno de sus titulares.

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Una de las razones por las cuales los juegos de Pokémon han sido trascendentes en todas las consolas deriva de la cantidad de personajes que tienen; no obstante, existen algunos que, por su poca popularidad, sus características o su diseño, han sido los menos usados en la historia.

¿Qué personajes de Pokémon han sido los menos usados en la historia de los videojuegos?

Delibird : A pesar de tener la probabilidad de curar al rival en lugar de hacerle daño, esta característica no ha sido suficiente para dejar de ser uno de los menos utilizados en la historia de los videojuegos de Pokémon .

: A pesar de tener la probabilidad de curar al rival en lugar de hacerle daño, esta característica no ha sido suficiente para dejar de ser uno de los menos utilizados en la historia de los videojuegos de . Luvdisc: Conocido también como el Rey del Olvido, se trata de un Pokémon de agua que no tiene una evolución clara, por lo que tampoco suma muchos movimientos personales.

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Unown : Este Pokémon cuenta con un misticismo sin igual gracias a la mitología del Johto; sin embargo, no ha formado parte de la gama de los personajes más populares debido a su poca fuerza.

: Este cuenta con un misticismo sin igual gracias a la mitología del Johto; sin embargo, no ha formado parte de la gama de los personajes más populares debido a su poca fuerza. Sunkern: Se trata de un Pokémon que, durante años, tuvo el récord de las estadísticas más bajas del videojuego, motivo por el cual no es el favorito de chicos ni de grandes.

¿Cuál es el videojuego de Pokémon más vendido en la historia?

Distintos reportes señalan que el videojuego más vendido en la historia de este anime es Pokémon Rojo, Azul y Verde para la Game Boy. Google Gemini explica que esta primera generación acumuló más de 31 millones de copias vendidas, convirtiéndose en un fenómeno a nivel mundial.