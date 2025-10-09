¡Crisis en Hidalgo! Puentes vehiculares colapsados, desbordamientos y clases suspendidas por intensas lluvias

Las intensas lluvias que se han mantenido en gran parte del país continúan provocando estragos, especialmente en el estado de Hidalgo, donde el colapso parcial de un puente vehicular en el municipio de Huasca de Ocampo dejó incomunicadas a varias comunidades rurales.

De acuerdo con los primeros reportes, el puente afectado se ubica en la barranca de San Sebastián y servía como conexión principal hacia la comunidad de Piedra del Agua.

Puente colapsa en Hidalgo: Conoce la razón por la que se derrumbó en Huasca de Ocampo

Pobladores señalaron que la estructura cedió durante la madrugada debido al reblandecimiento del terreno y al constante aumento del caudal en la zona. Por seguridad, el paso vehicular fue cerrado de manera indefinida mientras se evalúan los daños.

Daños en infraestructura y servicios por las lluvias en zonas de Hidalgo

Las autoridades estatales informaron que, además del colapso del puente, se han registrado derrumbes, deslaves y la caída de árboles en distintos puntos de la entidad.

Estas condiciones también han afectado los servicios básicos, dejando sin suministro de energía eléctrica y telefonía a comunidades de las sierras Alta, Baja y Otomí-Tepehua, así como de la región Huasteca.

Brigadas de Protección Civil, así como personal de la Comisión Federal de Electricidad, trabajan para restablecer los servicios y despejar caminos bloqueados por los deslizamientos de tierra. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas han complicado las labores en terreno.

@Claudiashein @rosaicela_ @juliomenchaca_ ¿a qué hora llegará la ayuda a la Vega de Metztitlán? Están bajo el agua y sin servicios básicos pic.twitter.com/rIXtzp00FA — ErikaVite (@evitelop82) October 9, 2025

VIDEO: Alerta en Metzitlán por desbordamientos

A través de redes sociales, el ayuntamiento de Metzitlán pidió a los ciudadanos evitar zonas específicas por los altos niveles de agua que se presentan en la región.

Las autoridades municipales también recomendaron no intentar cruzar con vehículos pequeños el puente de Jihuico, ya que las condiciones del río y la estructura presentan riesgos para los automovilistas.

SEP Hidalgo suspende clases en todos los niveles

Tras los eventos ocurridos este jueves 9 de octubre, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo reveló que ante las condiciones climáticas que se registran se suspenderán las clases en todos los niveles educativos:



Educación básica

Educación media superior

Educación superior

Las actividades escolares se reanudarán el próximo lunes 13 de octubre.