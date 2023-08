Herida abierta: Verónica está desaparecida en Guerrero, tiene cuatro hijos

Herida abierta: Verónica Zúñiga fue vista por última vez el 3 de julio de 2023 en Chilpancingo, Guerrero. Esta madre de cuatro pequeños es una víctima más de los desaparecidos en México.

Su hermana Yesenia dejó todo atrás para salir a buscarla. Con ayuda de un colectivo entierra varillas y con palas remueven la tierra en un cerro de Chilpancingo. La ausencia de Verónica marcó su vida: “Ya no se come a gusto ya no se duerme, el despertar en las madrugadas pidiendo soñarla que por lo menos en sueños te de una señal, de que está. Que si está viva, de que si ya comió, qué si ya tomó agua”.

El único dato que tiene de su hermana, fue por un mesaje de texto que decía que estaba cerca del panteón central de Chilpancingo, después de eso le perdieron el rastro. No hubo llamadas de rescate o algo que señalara el paradero de Verónica. Yesenia le manda un mensaje a su hermana, no dejará de buscarla: “Hoy si ella me está viendo yo quiero que sepa que si nos hace falta, qué la casa no es la misma sin ella., si nos hace falta, hay una cama vacía, hay una silla vacía”.

El caso de Verónica Zúñiga es uno de los cerca de cuatro mil casos de desapariciones que hay en Guerrero de acuerdo con la Comisión estatal de Búsqueda de Personas.

Desaparecidos en México ¿Cuántos hay en Guerrero?

De acuerdo con la Comisión estatal de Búsqueda de Personas en guerrero hay cerca de 4 mil casos de desaparecidos. En su último informe señaló que la entidad ocupar el lugar número 12 en personas desaparecidas a nivel nacional.

Fuerza Informativa Azteca

Y aunque las autoridades no revelaron una cifra exacta de cuántas de estas personas han sido localizadas aseguraron que en los casos denunciados se continúan las investigaciones.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas Guerrero suma más de 6 mil desaparecidos. Entre las víctimas se cuenta 4 mil 418 hombres y mil 690 mujeres.

¿Cómo reportar a una persona desaparecida en México?

Si una persona desaparece en algún estado de la República mexicana, es importante tomar medidas inmediatas para aumentar las posibilidades de encontrarla. Aquí algunos pasos que se pueden seguir: