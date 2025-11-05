Indignación en Cancún: Detienen a hombre por abusar sexualmente de una perrita en vía pública

La indignación se apoderó de la Región 237 de Cancún, Quintana Roo, luego de que un hombre fuera sorprendido cometiendo un presunto abuso sexual contra una perrita dentro de una cancha deportiva.

El hecho, ocurrido en las gradas del área pública, fue grabado por testigos y difundido en redes sociales, provocando una ola de repudio y llamados a la justicia por parte de organizaciones y ciudadanos.

Denuncia permitió detener al agresor que abusó de perrita en Quintana Roo

Gracias a la rápida reacción de los vecinos, quienes denunciaron el caso ante las autoridades, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo logró detener al presunto responsable.

La captura fue realizada por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales, la Fauna y Desarrollo Urbano, unidad encargada de investigar los delitos de maltrato y crueldad animal en el estado.

En un comunicado, la FGE informó que la perrita fue rescatada y puesta bajo resguardo de la Procuraduría de Protección al Ambiente, donde recibe atención veterinaria y acompañamiento especializado.

La #FGEQuintanaRoo informa que, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales, la Fauna y Desarrollo Urbano, logró detener en Benito Juárez a un sujeto por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de maltrato animal. (1/3) pic.twitter.com/ZfaOtHAGJr — Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (@FGEQuintanaRoo) November 4, 2025

Organizaciones exigieron justicia y mayor protección animal

Integrantes de la asociación civil Cachorrilandia confirmaron que el rescate se realizó con el apoyo de personal veterinario y especialistas en bienestar animal. Además, reiteraron su exigencia de cero tolerancia ante cualquier forma de abuso o violencia hacia los animales.

“Casos como este no pueden quedar impunes. La sociedad está cada vez más consciente y dispuesta a denunciar”, señalaron a través de redes sociales.

Fiscalía advierte cero impunidad contra el maltrato infantil

La Fiscalía de Quintana Roo reafirmó su compromiso con la defensa de todos los seres vivos y advirtió que no habrá impunidad para quienes cometan actos de maltrato o crueldad animal.

Asimismo, recordó que el maltrato animal es un delito que puede castigarse con penas de prisión y sanciones económicas.

Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las leyes y campañas de concientización para prevenir la violencia hacia los animales en el país.