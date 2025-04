La suben a la fuerza a una patrulla: Mujer denuncia abuso de autoridad en Hoctún, Yucatán

Una mujer llamada Leydi Maria Bass denunció un presunto caso de abuso de autoridad por parte de elementos de la policía municipal de Hoctún, Yucatán, supuestamente porque irrumpió en una propiedad privada.

La víctima aseguró que la casa era de una familiar y que en el momento en que arribaron los oficiales no le hicieron caso, rompieron un documento que al parecer acreditaba el argumento que señalaba, pero aún así, los policías se la llevaron detenida.

¿Cómo fue el arresto?

Leydi María Bass aseguró que los policías llegaron directo a esposarla, la sometieron contra un poste, además señaló que la manosearon y le rompieron parte de su ropa. Finalmente la aventaron con fuerza desmedida a la batea de la patrulla.

Fuerza Informativa Azteca habló con Leydi María Bass quien narró cómo vivió este abuso policial: “Con la parte de la rodilla me golpearon el pecho y en toda la parte que me golpearon me rasparon y me dejaron así...”. La mujer tiene una herida en el área del abdomen, puntualizó que recién está sanando la lesión.

Ya presentó una denuncia

Leydi María Bass ya presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los elementos de seguridad por las supuestas lesiones que sufrió al momento del arresto. Por su parte, la Fiscalía General del Estado confirmó que ya hay una carpeta de investigación con el folio UNADT-17/GJ/404/2025.

Por su parte, autoridades del Palacio Municipal de Hoctún, emitieron un comunicado confirmando la detención de la mujer y precisaron que se trató de un conflicto entre particulares sin dar más detalles del caso.

El alcalde de Hoctún, Miguel Arjona dijo que "...Posterior al hecho tuvimos que verificar todo lo que acontecido cuáles fueron los procedimientos se está haciendo una investigación interna dentro de la policía municipal inclusive la semana pasada recibimos a derechos humanos nos hicieron unas recomendaciones...”, (sic). finalmente, no hay detenidos por estos hechos.