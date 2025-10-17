Más de 10 cocineros acaban intoxicados en hotel en Reforma, CDMX: ¿por qué?

Susto y preocupación vivieron los cocineros de un hotel ubicado en avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), pues este jueves resultaron intoxicados, pero ¿cuál fue la razón?

El reporte oficial de las autoridades indica que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), atendieron una emergencia emitida por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, de personas intoxicadas en un hotel.

¿Qué causó la intoxicación de cocineros en hotel en Reforma?

El percance, de acuerdo con la SSC, se registró en un hotel ubicado en la avenida Paseo de la Reforma y la calle Misisipi, en la colonia Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Cuando los oficiales llegaron, se entrevistaron con el responsable de seguridad del hotel, quien refirió que, al parecer, a consecuencia de la filtración de monóxido de carbono en la cocina ubicada en el tercer piso, varios cocineros resultaron intoxicados.

Hospitalizan a cocineros intoxicados en hotel en CDMX

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la policía de CDMX, atendieron en el lugar a cinco hombres de 49, 48, 36 y dos de 41 años de edad, y cuatro mujeres de 50, 49, 33 y 22 años de edad.

En tanto, paramédicos del hotel, atendieron a tres mujeres de 42, 39 y 23 años, así como a un hombre de 40 años de edad, que fueron diagnosticados por intoxicación por monóxido de carbono y fueron trasladados a un hospital para su atención médica especializada.

Al lugar también arribó personal de Protección Civil de la alcaldía para verificar qué fue lo que originó la filtración de monóxido en la cocina y verificar que el área fuera segura para poder regresar a las labores.

