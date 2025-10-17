¡Qué susto! Auto en llamas despierta a vecinos en área departamental de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Un aparatoso accidente de tránsito se registró sobre el paso a desnivel de Periférico Norte, a su cruce con la Avenida Acueducto, en la colonia Puerta de Hierro, en el municipio de Zapopan, de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El percance, catalogado como de alta cinemática, involucró a tres vehículos y dejó cuantiosos daños materiales.

Según los reportes preliminares, un automóvil que, aparentemente, era conducido a exceso de velocidad, se impactó violentamente contra el muro de contención al salir del paso a desnivel. A raíz de este primer siniestro, otros dos vehículos colisionaron contra el automotor ya siniestrado.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un aparatoso accidente, en donde se vieron involucrados varios vehículos, sobre Periférico y Acueducto en la Col. Puerta de Hierro en el municipio de Zapopan.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/7d6MHpe1q1 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 17, 2025

Inmediatamente, paramédicos y policías viales acudieron al sitio. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del choque, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el impacto obstruyó completamente uno de los carriles, generando estragos y afectaciones considerables en la circulación de la zona.

El saldo del percance se limitó a daños materiales, siendo uno de los vehículos declarado como pérdida total. Personal de las compañías aseguradoras se encargó de la cobertura de los daños y de los trámites correspondientes para el retiro de las unidades y el restablecimiento del flujo vehicular.

Vehículo calcinado en Jardines Universidad; el siniestro pudo ser provocado

Minutos después, otra intensa movilización de cuerpos de emergencia se concentró en la colonia Jardines Universidad, también en Zapopan. Elementos de la policía municipal, durante su recorrido de vigilancia sobre la Avenida Patria y Avenida Inglaterra, se percataron de un vehículo totalmente envuelto en llamas, estacionado en un conjunto departamental.

El fuego se propagó rápidamente, consumiendo en cuestión de pocos minutos la totalidad del automotor. El riesgo de que las llamas se extendieran a alguna vivienda provocó que los moradores del complejo se resguardaran en los pasillos, mientras que los policías acordonaron el área y cerraron el paso a la circulación. Testigos reportaron haber escuchado explosiones mientras el vehículo ardía.

🔴#IMPORTANTE | Un vehículo se incendió sobre Av. Patria e Inglaterra en la Col. Jardines Universidad en el municipio de Zapopan, el fuego se propagó en toda la unidad.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/HMnnaNZISD — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 17, 2025

A la llegada de Bomberos Zapopan, y haciendo uso de mangueras de alta presión, lograron extinguir el fuego que prácticamente había calcinado por completo el automóvil, declarándolo como pérdida total.

Las autoridades presumen que el incendio pudo haber sido provocado. Por tal motivo, se espera que las cámaras de seguridad del C5 permitan obtener pistas sobre el presunto pirómano responsable de este hecho, a fin de iniciar la investigación correspondiente.

