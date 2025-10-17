¡Desaparecida en Nezahualcóyotl! Alerta AMBER en Edomex para localizar a Paula Noemí Guillén

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una Alerta AMBER para localizar a Paula Noemí Guillén Vázquez, una adolescente de 15 años reportada como desaparecida desde el pasado 14 de octubre de 2025 en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con el reporte oficial AAEM/1029892/2025, la menor de edad salió de su domicilio y no se volvió a saber de ella. Hasta el momento, se desconoce su paradero y se teme por su integridad, ya que podría ser víctima de la comisión de un delito.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ANgBVc4vZm — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 17, 2025

Alerta AMBER en Estado de México: ¿cómo identificar a Paula Noemí?

Conforme a la ficha difundida por la Alerta Amber Edomex, Paula Noemí mide 1.65 metros, pesa aproximadamente 60 kilogramos y tiene tez blanca, cabello castaño oscuro y lacio, ojos café oscuro medianos, además de una cicatriz visible en la punta de la nariz, considerada una seña particular clave para su localización.

Cabe decir que el día de su desaparición vestía una “ombliguera” blanca, pantalón de mezclilla negro y tenis del mismo color.

¿A dónde comunicarte si tienes información?

Las autoridades mexiquenses piden la colaboración de la ciudadanía para difundir la alerta y reportar cualquier información que ayude a encontrar a la joven. Si cuentas con datos acerca de su ubicación, puedes comunicarte de manera inmediata a los siguientes números:

Alerta Amber Edomex: 800 890 2940

LOCATEL CDMX: (55) 5658 1111

Emergencias: 911.

Alerta AMBER México: la importancia de actuar rápido

Recuerda que cada llamada o mensaje puede ser vital para reunir a Paula con su familia. Casos como el de Paula Noemí recuerdan la urgencia de responder de forma inmediata ante la desaparición de menores.

La Alerta AMBER México es una herramienta que ha permitido localizar a cientos de niños y adolescentes, pero su efectividad depende en gran medida del apoyo ciudadano y la difusión en redes sociales. Si la has visto o sabes algo, no dudes en reportarlo. Tu ayuda puede marcar la diferencia entre la incertidumbre y el reencuentro.

