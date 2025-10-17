Incendian casa en CDMX y mujer sufre quemaduras en 80% del cuerpo

Una mujer resultó lesionada con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo luego de que un grupo de personas incendió la casa donde estaba y después los probables responsables escaparon en un taxi de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la calle Norte 1, de la colonia Defensores de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) este jueves 16 de octubre de 2025.

Presuntos culpables de incendiar casa se dirigieron a un hotel

El reporte de las autoridades señala que, posteriormente, una persona refirió que los probables responsables de provocar el incendio subieron a un taxi y se dirigieron a un hotel en la zona.

Con la información proporcionada, los policías interceptaron el vehículo y entrevistaron al taxista, quien posteriormente siguió su camino.

Los agentes también realizaron una entrevista en un hotel de la zona donde, de acuerdo con los primeros reportes, había dos personas más con quemaduras, mismas que no fueron localizadas.

El propietario del inmueble fue orientado a presentar su denuncia formal, mientras que de los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para las investigaciones del caso.

Hospitalizan a mujer tras incendio en casa en CDMX

La mujer fue trasladada al Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, ubicada en Calle Salvador Díaz Mirón 344, colonia Un Hogar Para Nosotros, alcaldía Miguel Hidalgo.

“Policías de la SSC acudieron a la calle Norte 1, en la colonia Defensores de la República, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde tomaron conocimiento del incendio en domicilio, en el que una mujer resultó lesionada con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, y fue trasladada a un hospital para su atención médica”, informó la institución.

El dueño de la casa informó a los policías que escuchó un ruido y vio el fuego dentro del predio, en el cual le rentaba a unas personas.

Al lugar acudieron equipos de emergencia, mientras bomberos sofocaron el incendio. El taxista señaló que los usuarios con algunas quemaduras solicitaron que los llevara a un hotel, pero al momento los agresores no han sido localizados y la mujer se encuentra grave.